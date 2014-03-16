阿里巴巴计划第三季美国上市--消息

路透香港3月15日 -知情消息人士对路透表示，中国电子商务巨擘阿里巴巴集团计划今年第三季度在美国上市，IPO规模预计超过150亿美元。

去年，阿里巴巴与香港联交所和证监会商议过上市事宜，但香港监管当局以其违反了“一股一票原则”为由否决了上市提议。

后来在去年底，阿里巴巴和香港监管方又重新展开协商，寻找问题解决方案。香港交易所(0388.HK)目前已开始重新评估上市规定，希望能适应更加灵活的公司结构，但对现有规定的调整要数月时间才能落实。

阿里巴巴不想错过眼下的科技业荣景期，在美国和香港上市的互联网企业估值都受到行业荣景的提振。阿里巴巴IPO将成为2012年Facebook上市以来最受瞩目的互联网企业IPO。

据消息人士称，还不是十分清楚阿里巴巴与香港监管当局之间的协商是否完全停止，但在香港上市的可能性越来越小。

这些消息人士拒绝具名，因相关信息未被公开。

其中一位消息人士称，阿里巴巴有可能最快在4月向美国当局提交上市申请。路透此前报导过，这宗IPO对投资银行而言至关重要，因为它估计能带来2.6亿美元的承销佣金收入。

“IPO事宜还没有时间表，地点没确定，承销商也没选定，”阿里巴巴的发言人称。

阿里巴巴最大的两大股东雅虎(YHOO.O)和日本软银(9984.T)亦在密切关注上市事宜。雅虎持有阿里24%的股权，软银持有27%。阿里巴巴创始人和一些高级经理共同持有约13%的股权。分析师估计阿里巴巴价值至少为1,400亿美元。

消息人士还补充称，瑞信CSGN.VX和摩根士丹利(MS.N)是可能赢得主承销商资格的银行，其它银行预计也将加入承销行列。(完)

(编译 白云; 审校 杜明霞)

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