阿里巴巴旗下蚂蚁金服计划通过发债筹资20-30亿美元--消息

路透香港2月9日 - 一名直接知情的消息人士周四称，中国电商巨头阿里巴巴集团(BABA.N)旗下金融分支--蚂蚁金服正与银行商谈，寻求通过发债筹资20-30亿美元。

该消息人士称，蚂蚁金服计划将部分所筹资金用于收购美国汇款公司速汇金(MoneyGram)(MGI.O)。蚂蚁金服上月宣布收购速汇金。

消息人士称，若能完成新一轮融资，蚂蚁金服可能还会将所筹资金用于扩大自身对印度移动电商Paytm等其他公司的控股。由于此事尚未公开，该消息人士不愿具名。

此前据科技新闻网站The Information报导，中国最有价值的在线金融公司--蚂蚁金服正在寻求通过发债或贷款筹资逾30亿美元，为海外扩大提供资金。

“像蚂蚁金服这样的国际化公司筹集美元资金是市场常见做法，”蚂蚁金服的一位代表在回复针对此报导的置评请求时告诉路透。(完)