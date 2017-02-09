阿里巴巴旗下蚂蚁金服计划通过发债筹资20-30亿美元--消息

领航集团在上海自贸区成立外商独资企业开展投资管理业务
路透香港5月25日 - 全球最大互惠基金公司--领航集团（Vanguard Group）周四称，正式在上海自由贸易区设立外商独资企业，开展投资管理业务。
路透香港2月9日 - 一名直接知情的消息人士周四称，中国电商巨头阿里巴巴集团(BABA.N)旗下金融分支--蚂蚁金服正与银行商谈，寻求通过发债筹资20-30亿美元。
该消息人士称，蚂蚁金服计划将部分所筹资金用于收购美国汇款公司速汇金(MoneyGram)(MGI.O)。蚂蚁金服上月宣布收购速汇金。
消息人士称，若能完成新一轮融资，蚂蚁金服可能还会将所筹资金用于扩大自身对印度移动电商Paytm等其他公司的控股。由于此事尚未公开，该消息人士不愿具名。
此前据科技新闻网站The Information报导，中国最有价值的在线金融公司--蚂蚁金服正在寻求通过发债或贷款筹资逾30亿美元，为海外扩大提供资金。
“像蚂蚁金服这样的国际化公司筹集美元资金是市场常见做法，”蚂蚁金服的一位代表在回复针对此报导的置评请求时告诉路透。(完)
(编译 王琛；审校 刘秀红)
路透香港5月25日 - 全球最大互惠基金公司--领航集团（Vanguard Group）周四称，正式在上海自由贸易区设立外商独资企业，开展投资管理业务。
路透北京5月25日 - 中国国家发展和改革委员会周四宣布，自2017年5月25日24时起，国内汽、柴油价格每吨分别提高140和135元人民币。这是发改委今年第八次调整油价。
路透北京5月25日 - 人民币兑美元即期周四收升0.3%至逾三个月新高，盘中最高触及6.8655元；中间价则仅小幅调升。交易员表示，中资大行结汇盘推升人民币汇价，成交亦有所扩大，后市要紧盯监管层的下一步指引；因美联储会议纪要偏鸽派，人民币走升概率加大。