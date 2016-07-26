阿里巴巴旗下阿里体育与国际拳联组合资公司 专注赛事运营等

路透上海7月26日 - 中国电子商务巨头阿里巴巴(BABA.N)旗下阿里体育周一宣布，其与国际拳击联合会成立独家合资公司，联合推广运营拳击运动和比赛。

阿里体育官方网站刊登新闻稿称，国际拳联因此成为国际奥委会（IOC）28个国际体育单项组织中第一个与互联网公司全面合作的联合会。

新成立的合资公司将专注于国际拳联拥有的知识产权（IP）的独家赛事运营、商业开发权和运营资金的管理以及包括互联网技术与金融服务、大数据挖掘与应用、大规模平台会员服务、电商衍生品销售业务等。

国际拳联将与阿里体育在未来的几周内，对合资公司成立的细节进行进一步磋商，并在年内完成合资公司成立的具有法律效力的协议。

阿里体育由阿里巴巴集团与云锋基金出资成立，后者是由阿里巴巴集团主席马云和聚众传媒创始人虞锋共同发起创立的私募基金，投资领域涵盖科技、电商、文娱、物流与医疗保健等，目前管理资金超过60亿美元。（完）