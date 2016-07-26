阿里巴巴旗下阿里体育与国际拳联组合资公司 专注赛事运营等

中国2016年全年ODI规模创新高且超越FDI 同比增逾四成
路透北京1月16日 - 中国2016年全年对外非金融类直接投资（ODI）同比增长44.1%，达到1,701.1亿美元的历史新高，且已超过同期实际使用外资(FDI)规模。
路透上海7月26日 - 中国电子商务巨头阿里巴巴(BABA.N)旗下阿里体育周一宣布，其与国际拳击联合会成立独家合资公司，联合推广运营拳击运动和比赛。
阿里体育官方网站刊登新闻稿称，国际拳联因此成为国际奥委会（IOC）28个国际体育单项组织中第一个与互联网公司全面合作的联合会。
新成立的合资公司将专注于国际拳联拥有的知识产权（IP）的独家赛事运营、商业开发权和运营资金的管理以及包括互联网技术与金融服务、大数据挖掘与应用、大规模平台会员服务、电商衍生品销售业务等。
国际拳联将与阿里体育在未来的几周内，对合资公司成立的细节进行进一步磋商，并在年内完成合资公司成立的具有法律效力的协议。
阿里体育由阿里巴巴集团与云锋基金出资成立，后者是由阿里巴巴集团主席马云和聚众传媒创始人虞锋共同发起创立的私募基金，投资领域涵盖科技、电商、文娱、物流与医疗保健等，目前管理资金超过60亿美元。（完）
(发稿 林琦; 审校 曾祥进)
路透北京1月16日 - 中国2016年全年对外非金融类直接投资（ODI）同比增长44.1%，达到1,701.1亿美元的历史新高，且已超过同期实际使用外资(FDI)规模。
路透北京1月16日 - 中国国家能源局周一公布，2016年全社会用电量59,198亿千瓦时，同比增长5.0%；其中第二产业用电量占逾七成，但同比仅增长2.9%。
路透上海/北京1月16日 - 人民币兑美元即期周一小幅收涨，中间价亦小升。交易员指出，将于本周正式就职的美国候任总统特朗普依旧鲜有经济政策新信息，美元指数承压续利好人民币，且春节临近客盘购汇需求也有所下降，大行适度提供美元流动性，确保汇价基本稳定。