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路透中文国际短讯 | 2015年 1月 27日 星期二 09:34 BJT

中国影星赵薇夫妇成阿里巴巴影业第二大股东

香港联交所资料显示，中国著名女影星赵薇及其丈夫黄有龙于去年底斥资近31亿港元，买入阿里巴巴影业的9.18%已发行股本，成为公司第二大股东。联交所的权益披露资料显示，赵薇及黄有龙去年12月20日（周六）在场外按每股平均价1.6港元在场内购入逾19.3亿股阿里巴巴影业股份。路透
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