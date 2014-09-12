标普道琼斯指数公司称阿里巴巴有望纳入指标全球股指（更新版）

现代汽车称获利将逐渐回升 但在中国市场仍举步维艰（更新版）
路透首尔4月26日 - 韩国现代汽车预计获利将逐渐回升，因利润率较高轿车的销售帮助减轻了在美国召回汽车及中国营收下滑的影响；该公司之前公布第一季获利下降21%，降幅小于预期。
(新增细节)
路透香港9月12日 - 标普道琼斯指数公司周五表示，已将阿里巴巴集团注册地定为中国，阿里巴巴股票因此有望纳入涵盖中国个股的全球指数。标普道琼斯指数公司编纂的若干股指，在全球受到追踪的程度极高。
标普道琼斯指数公司在声明中称，此举意味着阿里巴巴股票将受到检视，以纳入标普中国广泛市场(BMI).SCRTCN、标普新兴市场BMI.SCRTEM、标普全球BMI.SPCBMIRGLUSD等指数。
若阿里巴巴纳入上述指数，全球各地追踪这些指数作为基金指标的基金经理人，将需要买进阿里巴巴股票。
阿里巴巴于周一启动备受期待的首次公开发行(IPO)。按照最高预期，阿里巴巴IPO将募集211亿美元，超过Facebook(FB.O)2012年筹得的160亿美元，一举成为史上最大规模的科技股IPO。
若承销商为满足需求而执行超额配售选择权，阿里巴巴可能创下全球最大IPO的新纪录，最高或达到243亿美元，并超过中国农业银行(601288.SS)2010年上市时筹得的221亿美元。
尽管IPO规模巨大，但阿里巴巴仍无缘部分最热门美国股指。同为标普道琼斯指数公司编纂的标准普尔500指数.SPX和道琼工业指数.DJI只接受注册地在美国的企业。(完)
(编译 朱晓军；审校 蔡美珍)
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