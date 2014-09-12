标普道琼斯指数公司称阿里巴巴有望纳入指标全球股指（更新版）

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路透香港9月12日 - 标普道琼斯指数公司周五表示，已将阿里巴巴集团注册地定为中国，阿里巴巴股票因此有望纳入涵盖中国个股的全球指数。标普道琼斯指数公司编纂的若干股指，在全球受到追踪的程度极高。

标普道琼斯指数公司在声明中称，此举意味着阿里巴巴股票将受到检视，以纳入标普中国广泛市场(BMI).SCRTCN、标普新兴市场BMI.SCRTEM、标普全球BMI.SPCBMIRGLUSD等指数。

若阿里巴巴纳入上述指数，全球各地追踪这些指数作为基金指标的基金经理人，将需要买进阿里巴巴股票。

阿里巴巴于周一启动备受期待的首次公开发行(IPO)。按照最高预期，阿里巴巴IPO将募集211亿美元，超过Facebook(FB.O)2012年筹得的160亿美元，一举成为史上最大规模的科技股IPO。

若承销商为满足需求而执行超额配售选择权，阿里巴巴可能创下全球最大IPO的新纪录，最高或达到243亿美元，并超过中国农业银行(601288.SS)2010年上市时筹得的221亿美元。

尽管IPO规模巨大，但阿里巴巴仍无缘部分最热门美国股指。同为标普道琼斯指数公司编纂的标准普尔500指数.SPX和道琼工业指数.DJI只接受注册地在美国的企业。(完)

(编译 朱晓军；审校 蔡美珍)

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