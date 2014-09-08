阿里巴巴将允许员工及其亲朋好友购买即将上市股票--WSJ

兖州煤业预计一季度净利按年大增约6倍，得益于价量齐升
路透香港4月19日 - 中国主要煤炭生产商--兖州煤业周三称，预计今年一季度净利同比大增约6倍，得益于价量齐升。
路透9月5日 - 华尔街日报(WSJ)援引知情人士报导，中国电商巨擘阿里巴巴集团IPO-BABA.N将允许员工以及与公司关系很近的人士购买其即将上市的股票。
这项名为“亲朋好友”的计划将允许员工和相关人士在公司股票公开上市交易前，以IPO价格购买阿里巴巴的股票。而正常情况下，IPO价格只针对专业投资者和少数散户投资者。
WSJ报导称，在1999-2000年网络热潮中这种做法在美国企业中很盛行，是种奖励员工的方式，但之后逐渐变少。(完)
(编译 白云; 审校 于春红)
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路透北京4月19日 - 中国国务院周三指出，稳增长的主要目的是保就业，若城镇新增就业大幅下滑、失业率大幅攀升，要加大财政政策和货币政策调整实施力度，促进经济企稳向好，确保就业稳定。
路透上海4月19日 - 人民币兑美元即期周三小幅收跌，中间价则上调近200点。交易员称，隔夜美元指数明显调整，购汇客盘需求在合适点位持续出手，导致人民币市场价明显低于中间价；午后出现大量油盘购汇，进一步推低汇价。