背景资料：中投及博裕资本等股东将在阿里巴巴IPO时出售部份持股

路透香港9月8日 - 中国电子商务巨头阿里巴巴集团IPO-BABA.N首次公开发行(IPO)的集资金额有可能超过210亿美元，公司估值高达1,630亿美元。

雅虎(YHOO.O)为阿里巴巴第二大股东，雅虎之前已披露，将在这次IPO时出售部份持股，但在阿里巴巴周五公布的最新公告中，也显示其他数家企业股东及个人股东将售出持股。

阿里巴巴数名董事及高层主管的总出售股数，将仅次于雅虎，售股所得可能达到12.3亿美元。阿里巴巴并未公布售股的高层姓名。

其他售股股东包括中国主权财富基金--中国投资有限公司[CIC.UL]、新加坡国有投资机构淡马锡[TEM.UL]、沙特阿拉伯Olayan Group、及几家私募股权投资公司。

以下为售股股东名单，以及如果IPO每股定价位于参考区间顶部66美元，各股东的套现金额。

售股股东 出售股数 售股所得(百万美元)

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雅虎 1.2174亿 8,034

阿里巴巴董事 1,870万 1,234

中投 1,429万 942.86

马云 1,275万 841.50

现任阿里巴巴员工 1,246万 822.31

云峰 653万 430.83

中国国家开发银行 548万 361.94

中信资本 491万 324.08

蔡崇信 425万 280.50

Silver Lake 410万 270.60

阿里巴巴离职员工 311万 205.48

阿里巴巴顾问、支付宝及

中国智能物流骨干网员工 213万 140.32

博裕资本 128万 84.31

淡马锡 64.5万 42.57

Olayan Group 50万 33.00

Siguler Guff 483,872 31.94

李嘉诚基金会 322,580 21.29

Asia Alternatives 290,321 19.16

Shannon W.H. Cheung 64,516 4.26(完)

(编译 蔡美珍；审校 白云)

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