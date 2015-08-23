美国个股：阿里巴巴股价大跌3%，仅比发行价高出不到20美分

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透旧金山8月21日 - 阿里巴巴 股价周五跌3%，接近跌破曾创下史上最大规模IPO的发行价，因对于中国拖累全球经济放缓的担忧使投资者感到不安。
如果跌破68美元，阿里巴巴将成为第二家曾高调上市，但跌破发行价的科技公司。此前Twitter 周四跌破了2013年的IPO价格。
这可能使阿里巴巴的创始人马云及股票承销商感到尴尬。
美股周五进行修正，阿里巴巴股价跌2.14美元，收在IPO以来最低价68.18美元。
数周来阿里巴巴股价一直承压，因担忧中国经济放缓的投资者匆忙削减对中国的曝险。
阿里巴巴曾以250亿美元融资额创下纽约证交所之最，承销商们也入账超过3亿美元。但马云未能兑现华尔街的高预期。
阿里巴巴和Twitter股价的疲软，被视为是向痴迷于超大规模IPO噱头的投资者们发出的警告。
上周阿里巴巴公布的营收增长为三年多来最慢，因其将服务转向移动端的策略打击了广告营收。
下月阿里巴巴股票冻结期将要结束，届时日本软银 等大股东和部分阿里巴巴员工将可以出售股票。(完)
(编译 李春喜 审校 郑茵)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”