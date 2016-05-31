软银出售79亿美元阿里巴巴股份 后者股价盘后下跌

调查：印度第四季经济增幅料放缓至6.5%，受现金短缺拖累
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
路透5月31日 - 日本软银(股份有限公司)(9984.T)称，将出售至少79亿美元对中国电商巨头阿里巴巴(BABA.N)的持股，以筹集资金。
阿里巴巴股价周二在盘后交易中跌逾2%。软银宣布计划出售持股为其2000年投资阿里巴巴以来首次。
软银周二称，售股后其持股比例将降至约28%。
截至3月31日，软银持有32.2%的阿里巴巴股份。
软银称将成立一个信托，发行50亿美元可转换信托基金，三年内可以转换成阿里巴巴股份。
阿里巴巴表示，将从软银回购20亿美元自身股份，并打算利用手中现金回购这些股份。该公司的合作伙伴将购买另外4亿美元股份。
软银社长孙正义仍将担任阿里巴巴董事，阿里巴巴董事局主席马云也将继续留在软银董事会。
此外，软银还与阿里巴巴达成一份锁定协议，即在未来六个月内不会转让所持阿里巴巴股份。
这笔出售交易是否会对雅虎(YHOO.O)持有的阿里巴巴股份产生任何影响，目前还不得而知。(完)
(编译 李爽/许娜；审校 白云/徐文焰)
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