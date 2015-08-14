（更正）分析师下调阿里巴巴目标股价 因中国电子商务增长放缓

(更正：因译文有误，内文倒数第四段应为阿里巴巴周一称将“投资”实体零售店，而非“投资建立”实体零售店)

路透北京8月13日 - 分析师已下调中国电子商务巨擘阿里巴巴(BABA.N)的目标股价，此前该公司股价在周三跌至上市以来最低，因其业绩疲软，且投资者担忧中国经济。

阿里巴巴股价周四收盘报75.11美元，较68美元的首次公开发行(IPO)价格高出不多。周四汤森路透调查中46位受访分析师给出的平均目标股价已从周二的106.82美元降至99.09美元。

这些分析师中，有41位推荐买入阿里巴巴股票。无人推荐卖出，尽管该股自去年11月触及高位以来市值已然缩水1,000亿美元以上。

但是在阿里巴巴业绩令人失望的背后，还隐藏着一个对该公司更大的威胁：即网上购物者数量开始见顶回落，即便是在相对较新的移动电子商务领域。

阿里巴巴所面临的挑战在于，如何鼓励消费者买更多东西，即便中国经济增速降至30年来最慢，冲击到从制造业到消费的各个领域。

“一直以来的推动因素可能在逐渐减弱，因为可以转化的非移动端购物者没有那么多了，”北京迈博瑞咨询有限公司(Marbridge Consulting)总经理Mark Natki称。

目前该公司受到一系列因素的困扰。4-6月当季营收及各平台上的商品交易总额(GMV)均创下三年多来最低增幅。

公司开展了几项计划，以持续吸引新用户和保持收入增长。

阿里巴巴周一称，将投资实体零售店，将离线和在线购物结合起来。

但网上消费者的数量还是开始见顶。据中国互联网络信息中心，今年1-6月该数据增长13%至3.74亿。两年前的增速为29%。

阿里巴巴高管曾着眼移动设备上购物的蓬勃发展，作为发展客户的新途径，但这方面的放缓更加严重。移动设备电子商务的获利性也不及个人电脑上的业务。

2014年1-6月，移动设备消费者大增168%至2.05亿。随后的12个月增长三分之一。(完)

(编译 刘秀红/王丽鑫；审校 郑茵/李婷仪)

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