（更正）分析师下调阿里巴巴目标股价 因中国电子商务增长放缓

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
(更正：因译文有误，内文倒数第四段应为阿里巴巴周一称将“投资”实体零售店，而非“投资建立”实体零售店)
路透北京8月13日 - 分析师已下调中国电子商务巨擘阿里巴巴(BABA.N)的目标股价，此前该公司股价在周三跌至上市以来最低，因其业绩疲软，且投资者担忧中国经济。
阿里巴巴股价周四收盘报75.11美元，较68美元的首次公开发行(IPO)价格高出不多。周四汤森路透调查中46位受访分析师给出的平均目标股价已从周二的106.82美元降至99.09美元。
这些分析师中，有41位推荐买入阿里巴巴股票。无人推荐卖出，尽管该股自去年11月触及高位以来市值已然缩水1,000亿美元以上。
但是在阿里巴巴业绩令人失望的背后，还隐藏着一个对该公司更大的威胁：即网上购物者数量开始见顶回落，即便是在相对较新的移动电子商务领域。
阿里巴巴所面临的挑战在于，如何鼓励消费者买更多东西，即便中国经济增速降至30年来最慢，冲击到从制造业到消费的各个领域。
“一直以来的推动因素可能在逐渐减弱，因为可以转化的非移动端购物者没有那么多了，”北京迈博瑞咨询有限公司(Marbridge Consulting)总经理Mark Natki称。
目前该公司受到一系列因素的困扰。4-6月当季营收及各平台上的商品交易总额(GMV)均创下三年多来最低增幅。
公司开展了几项计划，以持续吸引新用户和保持收入增长。
阿里巴巴周一称，将投资实体零售店，将离线和在线购物结合起来。
但网上消费者的数量还是开始见顶。据中国互联网络信息中心，今年1-6月该数据增长13%至3.74亿。两年前的增速为29%。
阿里巴巴高管曾着眼移动设备上购物的蓬勃发展，作为发展客户的新途径，但这方面的放缓更加严重。移动设备电子商务的获利性也不及个人电脑上的业务。
2014年1-6月，移动设备消费者大增168%至2.05亿。随后的12个月增长三分之一。(完)
(编译 刘秀红/王丽鑫；审校 郑茵/李婷仪)
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