阿里巴巴宣布全面进军商超 首站北京之后向上海等地推广

路透上海7月24日 - 中国最大电子商务企业--阿里巴巴集团(BABA.N)周四宣布全面进军商超领域，在全国范围内分阶段力推旗下天猫超市，其中第一站选定北京，之后向上海等城市推广。

人民日报周五报导称，阿里巴巴升级各项服务，首期向北京地区消费者补贴10亿元人民币。天猫超市在北京地区采用菜鸟网络“当日达”服务。借助菜鸟快递网络支撑，北京的天猫超市用户在上午11点之前下单，当天即可收货，并且可自主选择送货时间，最晚能派送至当天22点。

与天猫平台上的品牌单店模式不同，自2012年3月开始运营的天猫超市根据日常生活快速消费品的购买场景及特点，重新整合供应链，单独设计仓储配送流程，实现了品类打通、一站式购齐、快速配送。

阿里巴巴中国零售事业群总裁张建锋表示，天猫超市将借助阿里巴巴完整的电商生态，整合供应链、物流、大数据、云计算等综合优势，为消费者提供更多服务，占据“网上超市”这一新兴电商领域高地。

近年来，超市行业增速持续放缓，根据中华全国商业信息中心统计，2014年超市行业净利润同比下滑5.87%，其原因除了店面租金、人工成本等费用刚性上升之外，主要受用户消费行为变迁的影响，即消费过程从线下转移到了线上。网上超市主营的日用快消品是用户刚需，具有高复购率、高黏性等特点，已经成为电商B2C市场中的新增长点。

艾瑞咨询数据显示，2015年一季度中国网络购物市场中B2C交易规模达3,737.1亿元，天猫市场占比为58.6%。（完）

(发稿 林琦; 审校 林高丽)

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