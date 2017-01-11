独家：阿里巴巴不在参股台湾基金所投资的台企占董事席--消息

路透台北1月11日 - 阿里巴巴(BABA.N)在台湾入股的一支规模4,500万美元的基金正在等待监管审批。据直接知情的一位消息人士透露，阿里巴巴已向台湾政府承诺，不会在该基金所投资的台湾当地企业中占据董事会席位。

该基金由台湾大型金融控股企业--中华开发金融控股股份有限公司(简称：开发金)(2883.TW)筹建，阿里巴巴计划在其中持股29.99%。

尽管早在三个月前就已提出申请，但该交易仍有待台湾经济部投资审议委员会(投审会)批准，引发外界担心在海峡两岸政治关系遇冷之际，该基金可能遭否。

该消息人士称，阿里巴巴的投资计划给台湾初创企业带来好处。出于事件的敏感性，该消息人士不愿具名。

“阿里巴巴能协助台湾企业家不止进入大陆市场，还会打入东南亚市场，”这名消息人士称。

投审会称，针对来自大陆的投资采取更为谨慎的态度是适宜之举。

“我们欢迎外来投资，原则上也欢迎来自大陆的投资，”投审会执行秘书张铭斌称，“但审批流程会更为严格。”

阿里巴巴代表未回应路透的置评请求。

该消息人士称，上述基金的其他投资者包括苹果(AAPL.O)供应商广达(2382.TW)，和远传(4904.TW)。(完)