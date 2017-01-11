独家：阿里巴巴不在参股台湾基金所投资的台企占董事席--消息

银监会对房地产信托业务系例行检查 非发布监管政策--报载
路透北京5月25日 - 新华社旗下的经济参考报周四报导称，针对市场关于银监会发文重点检查信托违规拿地业务的消息，银监会相关负责人表示，银监会近日印发检查要点是仅用于指导具体检查项目，并非发布监管政策。
路透台北1月11日 - 阿里巴巴(BABA.N)在台湾入股的一支规模4,500万美元的基金正在等待监管审批。据直接知情的一位消息人士透露，阿里巴巴已向台湾政府承诺，不会在该基金所投资的台湾当地企业中占据董事会席位。
该基金由台湾大型金融控股企业--中华开发金融控股股份有限公司(简称：开发金)(2883.TW)筹建，阿里巴巴计划在其中持股29.99%。
尽管早在三个月前就已提出申请，但该交易仍有待台湾经济部投资审议委员会(投审会)批准，引发外界担心在海峡两岸政治关系遇冷之际，该基金可能遭否。
该消息人士称，阿里巴巴的投资计划给台湾初创企业带来好处。出于事件的敏感性，该消息人士不愿具名。
“阿里巴巴能协助台湾企业家不止进入大陆市场，还会打入东南亚市场，”这名消息人士称。
投审会称，针对来自大陆的投资采取更为谨慎的态度是适宜之举。
“我们欢迎外来投资，原则上也欢迎来自大陆的投资，”投审会执行秘书张铭斌称，“但审批流程会更为严格。”
阿里巴巴代表未回应路透的置评请求。
该消息人士称，上述基金的其他投资者包括苹果(AAPL.O)供应商广达(2382.TW)，和远传(4904.TW)。(完)
(编译 刘秀红；审校 艾茂林)
路透北京5月25日 - 新华社旗下的经济参考报周四报导称，针对市场关于银监会发文重点检查信托违规拿地业务的消息，银监会相关负责人表示，银监会近日印发检查要点是仅用于指导具体检查项目，并非发布监管政策。
路透香港5月25日 - 中国房地产商--深圳控股周四宣布，以逾54亿元人民币的代价出售旗下四间公司权益予恒大集团，预计将录得税后净收益29.12亿港元。
路透北京5月25日 - 中国股市沪综指周三微收升0.07%。沪深证交所融资融券余额当日减少7.5亿元人民币，连续四日下跌；两市两融余额为8,756.1亿元，续创近四个月新低。