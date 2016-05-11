淘宝将整顿奢侈品销售 卖家须接受商品资质审核

路透香港5月10日 - 阿里巴巴集团(BABA.N)旗下淘宝网计划整顿奢侈品牌商品，要求卖家提供商品相关凭证以便审核。

淘宝网称，为了打造健康诚信的购物环境，保障消费者和权利人的合法利益，淘宝网将对奢侈品牌商品进行整治。

淘宝网称，自2016年5月20日起，卖家发布或编辑奢侈品牌部分商品时，须上传该商品的相关凭证（如发票、商场代购小票、品牌授权书等）以便淘宝网审核。若未提交凭证或经淘宝网审核不通过的，相关商品会被删除，资金有可能被冻结。

淘宝网称，若卖家上传的资质审核没有通过，处罚措施包含：屏蔽店铺、关闭店铺、甚至移交工商、公安等国家行政机关。

人民日报上周称，中国国家工商总局5月5日发布《2016网络市场监管专项行动方案》，全国工商、市场监管部门今年5至11月将以网络交易平台和网络商标侵权、销售假冒伪劣商品、虚假宣传、刷单等突出违法问题为重点，深入开展网络市场监管，优化网络消费环境。此举可能影响阿里巴巴、京东(JD.O)和百度。（完）