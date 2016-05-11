淘宝将整顿奢侈品销售 卖家须接受商品资质审核

中国国务院通知称支持外商投资企业拓宽融资渠道 可依法依规在主板等挂牌
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透香港5月10日 - 阿里巴巴集团(BABA.N)旗下淘宝网计划整顿奢侈品牌商品，要求卖家提供商品相关凭证以便审核。
淘宝网称，为了打造健康诚信的购物环境，保障消费者和权利人的合法利益，淘宝网将对奢侈品牌商品进行整治。
淘宝网称，自2016年5月20日起，卖家发布或编辑奢侈品牌部分商品时，须上传该商品的相关凭证（如发票、商场代购小票、品牌授权书等）以便淘宝网审核。若未提交凭证或经淘宝网审核不通过的，相关商品会被删除，资金有可能被冻结。
淘宝网称，若卖家上传的资质审核没有通过，处罚措施包含：屏蔽店铺、关闭店铺、甚至移交工商、公安等国家行政机关。
人民日报上周称，中国国家工商总局5月5日发布《2016网络市场监管专项行动方案》，全国工商、市场监管部门今年5至11月将以网络交易平台和网络商标侵权、销售假冒伪劣商品、虚假宣传、刷单等突出违法问题为重点，深入开展网络市场监管，优化网络消费环境。此举可能影响阿里巴巴、京东(JD.O)和百度。（完）
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布通知，要求进一步做好外商投资项目核准和备案管理工作，总投资（含增资）3亿美元及以上限制类项目，由发改委核准，其中总投资（含增资）20亿美元及以上项目报国务院备案。
路透上海/北京1月17日 - 人民币兑美元即期周二大幅收涨248点，离岸人民币盘中亦大涨逾400点，因美元指数回落；中间价则回调近120点。交易员指出，近期不确定因素较多，加上春节日益临近，客盘购汇意愿略减。近期汇价波动加大，市场等待英国退欧计划明晰和美国新总统特朗普就职演讲等风险事件落定。