阿里巴巴和腾讯大举投资 提供中国在线一站式购物服务

路透北京/上海1月21日 - 阿里巴巴和腾讯去年分别支出逾80亿美元用于支持非常相似的业务，因这两家中国网络巨擘努力创造在线一站式购物服务，以在中国赢得网络忠诚度。

在中国成为全球最大智能手机市场之前，电商领军企业阿里巴巴、社交网络企业腾讯以及搜索引擎提供商百度的业务几乎没有重叠。

但目前随着越来越多的中国人使用手机进行购物到餐厅订位等应用，这三家企业都在互相涉足别家的领域，投资同样的服务，吸引相同的用户。

大约一个月前，腾讯支持的打车应用程序滴滴打车，阿里巴巴资助的快的打车分别融资逾5亿美元，而美国打车应用程序优步(Uber)也从百度吸引到了资金，不过具体数字没有透露。

下一个战场可能是团购，即客户同时购买某种物品或服务以获得折扣。百度去年买入糯米，而阿里巴巴支持的美团周一宣布，已融资7亿美元，使公司市值达到70亿美元。

知情人士告诉路透，团购网站大众点评网计划融资同样数额；由于没有授权对媒体讲话，这些知情人士拒绝具名。大众点评网一位发言人拒绝就融资一事发表评论。

为stratechery.com网站撰稿的台北科技业评论员Ben Thompson认为，他们意识到哪个平台拥有的用户数量最多，获得的回报也将会最大，这助长了这股投资热潮。

“阿里巴巴、腾讯与百度...都不愿缺席--或者在竞争中远远居次，因为这种情况同样糟糕--于是他们大量投资，”他表示。

被问及投资时，阿里巴巴一名女发言人表示，该公司的策略是专注于提升用户数量，拓展产品与服务。腾讯未回应多次采访要求，百度则不予置评。

阿里巴巴创办人马云与腾讯创办人马化腾，无论从游戏到微网志(微博)等领域，两人一向不落人后。撇开这种竞争关系不谈，所有的网路企业其实都紧盯着对手的一举一动，以确保没有错过下一个发展重点。

“他们有数百名人力在评估中国、印度与美国的创业公司，”中国投资公司启明创投(Qiming Venture Partners)管理合伙人Gary Rieschel表示。

大企业投资于中国创业公司的资金中，有许多是花费在促销与市场营销活动，藉此提升用户数量。腾讯表示，该公司2014年第一季市场营销费用跳增93%，至19亿元人民币(3.06亿美元)，其中很大一部分是对滴滴打车的补助。

不过，对一项服务的大量投资，并不保证能够成功。“对这种投资的限度提出质疑是正确的，”北京顾问公司BDA董事总经理Duncan Clark表示，“这些人不见得都能成为赢家。”(完)

(编译 于春红/陈宗琦；审校 张明钧/李春喜)

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