阿里和腾讯支持的两大打车软件垄断九成市场份额--易观

路透上海2月20日 -IT咨询机构易观国际近日发布去年第四季中国打车APP市场监测报告显示，国内两大互联网巨头--阿里巴巴和腾讯(0700.HK)支持的两家打车软件公司合计占据逾九成的市场份额，打车APP(应用程序)市场双寡头局面持续。

阿里巴巴支持的快的打车市场份额达到46.7%，超过第二名的嘀嘀打车3.1个百分点，快的打车去年第四季并购的大黄蜂打车的市场份额为3.2%。易观报告指出，打车软件行业烧钱情况将持续，直到盈利模式更为清晰，各厂商将更多依靠产品本身吸引用户。

报告指出，在分别获得阿里和腾讯投资后，快的打车与嘀嘀打车竞争愈演愈烈，快的打车与支付宝钱包合作推广线下出租车市场，支持支付宝付车费，嘀嘀打车入驻腾讯微信，无需下载客户端即可用微信支付打车款，这种打车软件与移动支付相结合的方式，其最终目的在于用户扩张和用户使用移动支付习惯的培养，能够有效促进移动支付产业发展。

1月中旬起，为加强软件推广力度及培养移动支付习惯，快的打车和嘀嘀分别投入数亿元人民币，对使用支付宝或微信支付的叫车消费者和出租司机分别进行10-15元/单的补贴，近日随着竞争加剧，双方的补贴幅度进一步提高。

报告称，在政策监管和巨大资本投入的双重压力下，打车软件厂商都在加紧探索盈利模式，2013年第四季，盈利模式的探索主要体现在跨界合作以及新领域延伸，例如快的打车与嘀嘀打车已与携程合作，在携程旅行新版本中加入打车服务。

快的打车与大黄蜂正合作联手正规大型汽车租赁公司切入汽车租赁市场，用户付费须在线通过支付宝和银行卡付款，大黄蜂按一定比例向每笔交易收取佣金，汽车租赁服务作为打车软件的拓展产品盈利模式清晰，可弥补打车市场因烧钱而带来的收入缺口。（完）

(发稿 林琦; 审校 黄凯)

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