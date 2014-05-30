阿里巴巴控股天弘基金计划获批 打造互联网基金公司

路透上海5月30日 - 在中国天弘基金公司与阿里巴巴集团联手打造出余额宝这个震撼级创新产品后，双方的股权联姻计划周四正式获得中国证监会批准，天弘基金将朝打造一家新型互联网基金公司计划迈进。

据天弘基金公司新闻稿，中国证监会批复核准浙江阿里巴巴电子商务有限公司向天弘基金增加注册资本2亿6,230万元人民币，持有51%的股权，至此公司股权变更尘埃落定。加上同时实施的员工持股计划及部分股东的增持，天弘基金注册资本由1.8亿元增至5.14亿元，成为国内注册资本第二大的基金公司。

浙江阿里巴巴电子商务公司是阿里巴巴集团正在筹建中的小微金融服务集团的主体。新闻稿称，“小微金服的正式入主，预示着天弘基金的发展进入了新纪元，未来公司将向着更具有互联网精神、更具有普惠金融精神的新型互联网基金公司方向前进。”

此次同时获批的还有由天弘基金员工组建的四家有限合伙公司入股，这四家公司合计持股天弘基金11%股权，是国内首次公募基金业员工公开持股。而天弘基金原有三家股东之一的内蒙君正(601216.SS)此次亦增加认购1,542.9万元注册资本，但其持股比例由原先的36%降至15.6%。

按此前披露的入股计划，阿里巴巴将以4.50元的价格认购天弘基金1元注册资本出资额，对天弘的总投资将达到11.8亿元。内蒙君正亦按每1元注册资本4.5元的认购价执行。

天弘基金新闻稿还指出，在股权获批之际，天弘基金还开创性设立对公业务条线，拟将针对非金融机构类企业建立销售体系，建立和传统银行渠道、互联网渠道并列的新型渠导体系。

基于上述业务创新，天弘近期将广招高端人才，包括负责企业理财市场的总经理助理、余额宝团队旗下互联网金融主管及基金子公司总经理。

去年6月，阿里巴巴旗下支付宝与天弘基金合作推出闲钱理财产品--余额宝后，不到一年时间内，余额宝及其挂钩的货币基金规模突破5,000亿元，成为国内最大的基金。去年10月，阿里巴巴提出增资天弘基金计划，对其互联网金融版图中重要一环增加掌控力度。（完）

(发稿 林琦; 审校 张喜良)

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