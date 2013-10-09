阿里巴巴拟斥资11.8亿元入主天弘基金--公告

路透北京10月9日 - 中国上市公司内蒙君正(601216.SS)周三稍晚发布公告称，公司和中国电商巨头阿里巴巴就天弘基金的增资扩股和全面合作达成框架协议。尤为令市场关注的是，阿里巴巴拟斥资11.8亿元人民币入主天弘基金。

公告称，阿里巴巴拟以每人民币4.50元认购天弘基金人民币1元注册资本出资额的价格，认购天弘基金人民币26,230万元的注册资本出资额。认购完成后，阿里巴巴对天弘基金的持股比例为51%。

根据该出资计划计算，阿里巴巴对天弘基金的总投资将达到11.8亿元。

内蒙君正则拟以每人民币4.50元认购天弘基金人民币1元注册资本出资额的价格认购天弘基金人民币1,542.9万元的注册资本出资额。

此外，天弘基金管理层拟认购天弘基金人民币5,657.1万元的注册资本出资额。

公告称，拟增资扩股完毕后，天弘基金的注册资本将从18,000万元增加至51,430万元。而内蒙君正的持股比例将从36.0%降至15.6%。

此前，阿里巴巴旗下的支付宝与天弘基金合作推出在线理财产品余额宝，可以将支付宝的余额转化成货币基金，并享有数倍于活期存款的收益。该产品一经推出便受到市场热烈青睐。

据中证报上月初报导，余额宝规模处于急速膨胀中，9月初其规模已近500亿元，基于基金二季报数据，对接余额宝的天弘增利宝基金已超越华夏现金增利，成为规模最大的公募基金。 (完)

(发稿 丁琦；审校 曾祥进)

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