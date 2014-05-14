阿里巴巴旗下一达通平台发放外贸服务补贴 为国内首例

路透上海5月14日 - 中国最大电子商务企业--阿里巴巴集团旗下深圳一达通企业服务公司昨宣布，对国内出口企业发放外贸服务补贴，每出口1美元最高获得3分钱人民币的补贴。这是国内第一次由一家平台型企业提供外贸服务补贴。

这是一个典型的互联网企业拓展市场案例，以免费或补贴来吸引客户，形成规模效应后才开始收费或以其他收入来盈利。业内人士分析称，阿里巴巴一达通平台希望借此打造B2B（企业对企业）电子商务领域的“淘宝”（国内最大的个人对个人电子商务网站）。

一达通此举无疑会为阿里巴巴正在美国进行的首次公开发行（IPO)及上市进程加分。阿里巴巴IPO规模市场预计约150亿美元，有望成为全球最大的科技公司IPO。

据一达通网站介绍，外贸企业需要使用一达通基础服务（同时使用通关、结汇及退税服务）成功出口，就可以获得出口补贴。通过网络自助下单可享受每出口1美元获3分的补贴，而通过人工下单只能享受每1美元2分的补贴。

网站宣布，目前使用一达通出口基础服务，享受补贴的同时，还可免基础服务费。目前市场上的代理服务费用一般为每单300-1,000元。

据上海证券报周三报导，阿里巴巴外贸综合服务事业部总经理魏强指出，国内外贸小企业在流通环节的成本占比超过30%。“整合订单后，对于银行、物流公司、海关等基础服务机构而言，外贸服务平台就是一个虚拟‘大客户’，平台可以获得更低的成本和更高效的方式完成出口流通环节。这就是所谓的服务红利。”

据他介绍，此次的补贴是没有上限、没有产品和行业限制的长期补贴。

报导指出，这是一个双赢的计划。对外贸企业而言，不仅省下了安排业务员操作商检、口岸、海运、外汇核销等具体业务的流程和费用，节省了成本，还能获得额外补贴，并通过交易数据构建自己的外贸信用体系，延用至后续交易乃至融资贷款等方方面面。

而阿里巴巴传统的B2B业务触角真正伸向了买卖双方的交易环节，借此，阿里巴巴能够沉淀下来大量的外贸大数据，包括Alibaba.com的信息流、资金流和数据流，这些数据沉淀下来的结果就是产生外贸企业的信用体系，可以帮助阿里打造出更为完善的外贸生态圈。

一达通于2001年在深圳成立，是国内首家结合专业进出口代理和电子商务功能的中小企业进出口环节外包服务提供商。2010年11月被阿里巴巴收购。（完）

(发稿 林琦； 审校 黄凯)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。