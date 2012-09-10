阿里巴巴预期今年交易额超过亚马逊与eBay总和

今年稳步推进对外开放 做好PTA引入境外交易者工作--郑商所
路透北京2月15日 - 中国郑州商品交易所周三称，2017年要稳步推进对外开放，研究扩大甲醇保税交割区域，认真做好PTA引入境外交易者相关工作。
路透杭州9月8日电---中国最大电子商务企业阿里巴巴集团首席战略官曾鸣周六表示，预期阿里巴巴今年的交易额将超过亚马逊(AMZN.O)和eBay(EBAY.O)交易额的总和。
曾鸣对记者表示，阿里巴巴集团的目标是，未来5-7年淘宝年交易额达到3万亿元人民币。
阿里巴巴创始人马云去年曾表示，淘宝2012年交易额将达1万亿元人民币。阿里巴巴未透露淘宝线上销售占到集团总销售额的百分比，但淘宝是阿里巴巴集团的王牌，也是主要盈利来源。
曾鸣谈到美国顶尖零售电商网站亚马逊和eBay时说：“从他们（亚马逊和eBay）的年度报告中，我们进行了粗略的计算。去年我们的（交易额）都比较接近，但今年我们的增长速度要比他们快。今年我们的交易额有可能比他们要大。”
“当我们增长速度更快时，之间的差距也会越来越大。”（完）
编译：王燕焜 发稿：张家伟
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