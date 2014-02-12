阿里巴巴股权交易显示其整体估值达1280亿美元

路透北京2月12日 -根据路透计算，一笔罕见的阿里巴巴集团股份出售价格，对中国电商巨头阿里巴巴的整体估值约达1,280亿美元。

阿里巴巴预料今年稍晚进行首次公开发行(IPO)，可望成为2012年Facebook(FB.O)上市案以来全球最大规模IPO，阿里巴巴的潜在市值以及其IPO进展倍受关注。

根据路透日前对八位分析师的调查，估计阿里巴巴市值约1,400亿美元，IPO规模料达150亿美元。

中国网络游戏公司巨人网络GA.N周二表示，公司在阿里巴巴的一批持股，以约1.99亿美元的价格出售给老虎环球基金(TigerGlobal)，但并未透露进一步细节。

巨人网络在2011年时，透过中国私募股权公司云锋基金买下一批5,000万美元的阿里巴巴股份；阿里巴巴董事局主席马云是云锋基金的共同创办人。

当时阿里巴巴的估值约为320亿美元，因为一个私募股权团队以16亿美元买下5%股权。

假设巨人网络的持股从2011年以来没有改变，则目前这批持股的价值是原始金额的约四倍，而阿里巴巴的身价则相应提高到1,280亿美元。

老虎环球基金亦持有阿里巴巴主要对手--京东的22.1%股权。(完)

(编译 蔡美珍；审校 屈桂娟)

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