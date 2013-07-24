阿里巴巴组建智能TV联盟 将电商和网络支付引入电视

路透上海7月24日 - 中国最大电子商务企业--阿里巴巴集团ALIAB.UL周二发布阿里智能TV操作系统，并与互联网电视操控平台、电视厂商、机顶盒厂商、芯片厂商结成智能TV生态联盟，意图把电视、机顶盒、手机等终端打通，并接入电子商务和互联网支付等核心功能。

据上海证券报周三报导，阿里巴巴集团与华数传媒昨联合推出搭载该操作系统的机顶盒。两者已达成战略合作，华数传媒互联网电视播控平台将接入阿里智能TV操作系统，负责视频内容整体服务。

首批加入智能TV生态联盟的企业包括华数传媒、华为海思、思科(CSCO.O)、创维(0751.HK)、海尔(600690.SS)、长虹(600839.SS) 、康佳(000016.SZ)等。创维、海尔、长虹等电视机厂商将于近期推出搭载阿里智能TV操作系统的智能电视。

阿里巴巴集团副总裁喻策指出，阿里TV会借助淘宝、天猫、聚划算等各种电商资源，建立电商行业生态圈。同时还将引入TV支付分利体系，把更多电商及游戏、教育等方面的内容和应用引入到智能TV行业，从中产生的利益将与各类合作伙伴分享。

“相信不久的将来,电视上的电商利益将远远超过PC互联网。”他指出。（完）

(发稿 林琦; 审校 林高丽)

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