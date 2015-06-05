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中国财经 | 2015年 6月 5日 星期五 11:57 BJT

阿里巴巴重新以陆资身分申请设立台湾分公司--台湾经济部

路透台北6月5日 - 台湾经济部投资审议委员会周五称，中国电子商务巨头--阿里巴巴(BABA.N)已以陆资身分重新申请设立台湾分公司。

此前经济部投审会以阿里巴巴台湾分公司申请来台设立公司时，以新加坡商身分隐瞒其陆资身分为由，裁定罚锾，并要求其撤资。(完)

(采访 吴贞瑢; 撰写 董永年; 审校 杨淑祯)

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