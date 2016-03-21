阿里巴巴年交易额突破3万亿元人民币 但增速放缓

路透上海3月21日 - 中国电子商务巨头阿里巴巴(BABA.N)周一称，截至3月末的财年，其交易总额超过3万亿元人民币(4,630亿美元)，虽然成长放缓，但仍具有里程碑意义。

这意味着商品交易总额(GMV)较上一财年的2.44万亿元增长约23%，远低于2015年3月31日止当年46%的增幅。本财年还剩下不到两周时间。

随着中国经济增长放缓至25年低点，阿里巴巴曾寻求把更多外国卖家引入其电子商务平台，并向中国巨大且几乎未开发的农村消费市场渗透。

公司副董事长蔡崇信在公司对外博客中写道，公司商品交易总额不断增长，反映了中国经济增长从投资和出口带动向消费和服务带动转型，并称阿里巴巴处于“新经济的核心”。

对分析师而言，GMV是衡量阿里巴巴增长的一个重要指标。但蔡崇信表示，GMV在衡量该公司成功方面的重要性已经降低。阿里巴巴2012年以来的GMV已增长两倍。

“只有具备可持续性，增长才有意义可言。因此，我们已将重点转向质量增长以及拓宽国内消费方面，”他写道。

“尽管GMV是规模的代名词，但我们的重点已转向质量和可持续增长，这就意味着我们衡量成功的方法不再依赖于对GMV增长的简单看法，”他写道。

今年1月，阿里巴巴公布，第三财季GMV同比增长23%至9,640亿元人民币，创三年多以来最慢的单季增幅。

近年来，阿里巴巴的增长遭受诟病。一些品牌称，该公司打击平台售假及虚报订单问题上的努力并不到位。(完)