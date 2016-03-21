阿里巴巴年交易额突破3万亿元人民币 但增速放缓

人民币续大幅收升成交缩量 境内钱紧大量自营盘结汇止损
路透上海/北京1月18日 - 人民币兑美元即期周三继续大幅收升，盘中升破6.83关口，与大涨超460点的中间价共创逾两个月新高。交易员指出，今日监管层或对中间价启动过滤机制，控制人民币涨幅。尽管美元指数日内走升，但境内人民币流动性持续紧张，资金拆借利率大涨，美元/人民币掉期短端亦大幅飙升，抬升了人民币做空成本，大量自营盘结汇止损，推升了在岸人民币汇价。
路透上海3月21日 - 中国电子商务巨头阿里巴巴(BABA.N)周一称，截至3月末的财年，其交易总额超过3万亿元人民币(4,630亿美元)，虽然成长放缓，但仍具有里程碑意义。
这意味着商品交易总额(GMV)较上一财年的2.44万亿元增长约23%，远低于2015年3月31日止当年46%的增幅。本财年还剩下不到两周时间。
随着中国经济增长放缓至25年低点，阿里巴巴曾寻求把更多外国卖家引入其电子商务平台，并向中国巨大且几乎未开发的农村消费市场渗透。
公司副董事长蔡崇信在公司对外博客中写道，公司商品交易总额不断增长，反映了中国经济增长从投资和出口带动向消费和服务带动转型，并称阿里巴巴处于“新经济的核心”。
对分析师而言，GMV是衡量阿里巴巴增长的一个重要指标。但蔡崇信表示，GMV在衡量该公司成功方面的重要性已经降低。阿里巴巴2012年以来的GMV已增长两倍。
“只有具备可持续性，增长才有意义可言。因此，我们已将重点转向质量增长以及拓宽国内消费方面，”他写道。
“尽管GMV是规模的代名词，但我们的重点已转向质量和可持续增长，这就意味着我们衡量成功的方法不再依赖于对GMV增长的简单看法，”他写道。
今年1月，阿里巴巴公布，第三财季GMV同比增长23%至9,640亿元人民币，创三年多以来最慢的单季增幅。
近年来，阿里巴巴的增长遭受诟病。一些品牌称，该公司打击平台售假及虚报订单问题上的努力并不到位。(完)
(编译 李爽/刘秀红；审校 李春喜/高琦)
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