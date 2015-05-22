阿里巴巴旗下UC浏览器容易泄漏用户数据--Citizen Lab

路透上海5月21日 - 加拿大技术研究组织Citizen Lab周四表示，由阿里巴巴(BABA.N)去年斥资逾10亿美元收购之企业UCWeb Inc所研发的移动网页浏览器--UC浏览器(UC Browser)，会泄漏用户敏感资料，形成隐私风险。

Citizen Lab表示，中文与英文版UC浏览器能够让第三方轻易取得地点、详细搜索内容与移动用户以及设备号码等个人识别资料。

这些资讯的传送“等同于用户的一种隐私风险，因为它可以让任何能够取得数据流量的人辨识出用户及其设备，”Citizen Lab在报告中表示。

阿里巴巴发言人Bob Christie表示，Citizen Lab在4月将问题告知后，阿里巴巴已立即解决了这些问题，也通知客户更新浏览器。

“我们非常重视安全问题，也尽一切努力保护我们的用户，”他表示。

UCWeb一名发言人拒绝立即对此置评。(完)

(编译 陈宗琦；审校 张涛)

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