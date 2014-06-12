收购UCWeb或能提高阿里巴巴IPO估值--UCWeb CEO

路透北京6月12日 - UCWeb首席执行官俞永福周四在一媒体采访中表示。阿里巴巴集团全资收购UCWeb以及之后的合并，或为阿里巴巴下一阶段在美上市带来更高的估值。

阿里巴巴周三宣布，将收购中国手机浏览器公司UCWeb剩余股权，并将和其组建UC移动事业群。

阿里巴巴此次收购UCWeb凸显出公司的移动战略。目前在中国这个全球最大的智能手机市场中，阿里巴巴正在与腾讯(0700.HK)和百度(BIDU.O)激烈争夺市场。(完)

(编译 王洋; 审校 李婷仪)

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