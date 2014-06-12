收购UCWeb或能提高阿里巴巴IPO估值--UCWeb CEO

中国信托主动被动管理业务划分标准明确 利好信托业--报载
路透上海4月22日 - 中国证券报周六报导，近日银监会下发相关业务说明，首次明确了信托主动、被动管理业务划分标准。此举有利于信托公司据此进行风险控制和管理，并利好信托公司开展被动管理型业务。
路透北京6月12日 - UCWeb首席执行官俞永福周四在一媒体采访中表示。阿里巴巴集团全资收购UCWeb以及之后的合并，或为阿里巴巴下一阶段在美上市带来更高的估值。
阿里巴巴周三宣布，将收购中国手机浏览器公司UCWeb剩余股权，并将和其组建UC移动事业群。
阿里巴巴此次收购UCWeb凸显出公司的移动战略。目前在中国这个全球最大的智能手机市场中，阿里巴巴正在与腾讯(0700.HK)和百度(BIDU.O)激烈争夺市场。(完)
(编译 王洋; 审校 李婷仪)
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路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。