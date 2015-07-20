阿里巴巴与联合利华签署合作协议 助其扩大中国市场

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透旧金山7月19日 - 中国电商企业阿里巴巴(BABA.N)周日宣布，与联合利华(Unilever)(ULVR.L)签署战略合作协议，帮后者将产品销售给更多的中国客户。
2011年联合利华在阿里巴巴的“天猫”开设了网店。这次合作将使联合利华扩大分销渠道，以触及中国农村的消费者，而且还可以使用阿里巴巴的在线营销部门--阿里妈妈的数据以及云业务，来改善它的数字广告营销策略。
“我们很高兴扩大与联合利华这样的业内领先企业的合作，”阿里巴巴首席执行官张勇在声明中称。两家公司没有透露合作财务条款的细节。
2014年最后一季联合利华在中国的营收下滑20%，因为零售商削减库存，以应对中国经济放缓。
联合利华逾半数的营收来自新兴市场，该公司最近一季的营收好于预期，并称美国、中国和印度等主要市场出现好转迹象。(完)
(编译 李春喜 审校 白云)
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路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。