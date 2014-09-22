阿里巴巴IPO承销商大赚3亿美元佣金--文件

民生银行违规发售私银理财 以填补约30亿票据造假窟窿--财新
路透北京4月18日 - 据中国财经媒体--财新网周二报导，全国性股份制银行--民生银行北京分行航天桥支行违规向私人银行客户发售理财产品用以表外放贷，填补约30亿元人民币的票据造假窟窿。目前该支行行长张颖已被公安部门控制，支行副行长肖野“失联”尚未归案。
路透香港9月22日 - 中国电商巨头阿里巴巴(BABA.N)周一在提交给证券监管机构的文件中称，为其上市承销股票的银行总共将获得3.004亿美元佣金，相当于融资额的1.2%。
在承销商履行股票增发期权之后，阿里巴巴的总融资额达到250亿美元。
文件显示，阿里巴巴将支付其中1.218亿美元的承销费，出售股权的股东支付另外的1.786亿美元。
花旗集团(C.N)、瑞信集团CSGN.VX、德意志银行(DBKGn.DE)、高盛(GS.N)、摩根大通(JPM.N)和摩根士丹利(MS.N)共同担任这次首次公开发行(IPO)的簿记行。(完)
(编译 李春喜 审校 田建华)
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