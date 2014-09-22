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中国财经 | 2014年 9月 22日 星期一 19:06 BJT

阿里巴巴IPO承销商大赚3亿美元佣金--文件

路透香港9月22日 - 中国电商巨头阿里巴巴(BABA.N)周一在提交给证券监管机构的文件中称，为其上市承销股票的银行总共将获得3.004亿美元佣金，相当于融资额的1.2%。

在承销商履行股票增发期权之后，阿里巴巴的总融资额达到250亿美元。

文件显示，阿里巴巴将支付其中1.218亿美元的承销费，出售股权的股东支付另外的1.786亿美元。

花旗集团(C.N)、瑞信集团CSGN.VX、德意志银行(DBKGn.DE)、高盛(GS.N)、摩根大通(JPM.N)和摩根士丹利(MS.N)共同担任这次首次公开发行(IPO)的簿记行。(完)

(编译 李春喜 审校 田建华)

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