企业结盟：阿里巴巴与联合利华签署合作协议，助其扩大中国市场

路透旧金山7月19日 - 中国电商企业阿里巴巴 周日宣布，与联合利华(Unilever) 签署战略合作协议，帮后者将产品销售给更多的中国客户。

2011年联合利华在阿里巴巴的“天猫”开设了网店。这次合作将使联合利华扩大分销渠道，以触及中国农村的消费者，而且还可以使用阿里巴巴的在线营销部门--阿里妈妈的数据以及云业务，来改善它的数字广告营销策略。

“我们很高兴扩大与联合利华这样的业内领先企业的合作，”阿里巴巴首席执行官张勇在声明中称。两家公司没有透露合作财务条款的细节。

2014年最后一季联合利华在中国的营收下滑20%，因为零售商削减库存，以应对中国经济放缓。

联合利华逾半数的营收来自新兴市场，该公司最近一季的营收好于预期，并称美国、中国和印度等主要市场出现好转迹象。(完)