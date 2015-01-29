阿里巴巴季度营收逊于预期 股价盘前大跌（更新版）

路透1月29日 - 阿里巴巴集团控股(BABA.N)公布的季度营收逊于分析师预估，显示该公司的高速增长在放缓。

阿里巴巴股价周四盘前大跌7%。

公司12月当季营收增长40%至42.2亿美元，但低于汤森路透I/B/E/S分析师平均预估的44.5亿美元。

这是阿里巴巴去年首次公开发行(IPO)以来第二次公布财报。财报仍凸显了该公司如何凭借在中国电商市场占据80%的份额的优势，领先于亚马逊(AMZN.O)和eBay(EBAY.O)等同业对手。

eBay在假日季当季的净营收仅录得单位数的百分比成长率。

商品交易总额(GMV)劲升49%至1,270亿美元。移动端交易总额占比为42%，高于9月当季的36%。

不过，营收成长放缓，因透过移动端的销售在总销量中的占比较前季提高，但通常移动端销售的利润率更低。

未计利息、税项、折旧及摊销之利润率在经历前季度的下跌后出现反弹，从7-9月当季的50.5%回升到58%。

该公司报告双十一当天销售额超90亿美元。

截至12月31日当季，阿里巴巴可归属普通股股东的净利为9.57亿美元，或每股0.37美元。

不计入特殊项目，该公司获利为每股0.81美元。

分析师平均预期获利为每股0.75美元。(完)

(编译/审校 洪曦/王丽鑫/王洋)

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