阿里巴巴季度营收逊于预期 股价盘前大跌（更新版）

中国对美国将中国列入知产保护不力观察名单表示严重关切--商务部
路透北京5月11日 - 中国商务部周四表示，对于美国贸易代表办公室继续将中国列入疑似知识产权保护不力的重点观察国家名单，中国对此表示严重关切。
路透1月29日 - 阿里巴巴集团控股(BABA.N)公布的季度营收逊于分析师预估，显示该公司的高速增长在放缓。
阿里巴巴股价周四盘前大跌7%。
公司12月当季营收增长40%至42.2亿美元，但低于汤森路透I/B/E/S分析师平均预估的44.5亿美元。
这是阿里巴巴去年首次公开发行(IPO)以来第二次公布财报。财报仍凸显了该公司如何凭借在中国电商市场占据80%的份额的优势，领先于亚马逊(AMZN.O)和eBay(EBAY.O)等同业对手。
eBay在假日季当季的净营收仅录得单位数的百分比成长率。
商品交易总额(GMV)劲升49%至1,270亿美元。移动端交易总额占比为42%，高于9月当季的36%。
不过，营收成长放缓，因透过移动端的销售在总销量中的占比较前季提高，但通常移动端销售的利润率更低。
未计利息、税项、折旧及摊销之利润率在经历前季度的下跌后出现反弹，从7-9月当季的50.5%回升到58%。
该公司报告双十一当天销售额超90亿美元。
截至12月31日当季，阿里巴巴可归属普通股股东的净利为9.57亿美元，或每股0.37美元。
不计入特殊项目，该公司获利为每股0.81美元。
分析师平均预期获利为每股0.75美元。(完)
(编译/审校 洪曦/王丽鑫/王洋)
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