阿里巴巴同意阻止在美国销售非法或危险玩具--CPSC

路透香港1月13日 - 美国消费品安全委员会(CPSC)主席Elliot Kaye周二表示，中国电商企业阿里巴巴(BABA.N)已同意阻止在美国销售高达15种非法或危险玩具。

Elliot Kaye在香港玩具展的间隙称，这是CPSC首次与一家外国企业达成这样的协议。

“我们很高兴跨境合作，与我们需要合作的一方合作，”Kaye称。但这一协议并不是强制性的。

CPSC将向阿里巴巴提供一份清单，列出禁止进入美国市场的五到15种儿童玩具。据该委员会称，约90%的美国玩具进口自中国。

阿里巴巴负责企业事务的高管Jim Wilkinson在声明中表示，阿里巴巴将“与主席及他的团队进行合作，尽一切努力保护消费者权益。”

阿里巴巴掌控了多达80%的中国电子商务市场份额，电商业务超过亚马逊(AMZN.O)和eBay(EBAY.O)等美国公司的总和。该公司去年在纽交所上市，规模高达250亿美元，为全球之最。

Kaye称CPSC还未同京东(JD.O)或其它外国电子商务网站接触，但表示很快会这样做。

批评人士认为，阿里巴巴的规模过大，因而不易管理。

“阿里巴巴谈到已经把所有缺陷商品从(电子商务平台)淘宝上面下架，但也许只是他们如此宣称，实际执行起来可能远远做不到，”“消费明鉴”的执行长暨联合创始人James Feldkamp说。“消费明鉴”是一家设在中国的消费者研究测试机构。

不过他补充说，从公关的角度来看，达成这项协议可能对阿里巴巴有帮助。

“阿里巴巴想说的是，我们并非在到处找机会向美国倾销一堆假冒伪劣垃圾。我们是向美国消费者提供的另一条合法购物渠道，”他说。(完)

(编译 于春红/郑茵 审校 李爽/李春喜)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。