热点聚焦：阿里巴巴美国IPO设计师描绘电子商务帝国蓝图

图为2010年5月在杭州市郊阿里巴巴总部拍摄的公司标识。 REUTERS/Steven Shi

* 阿里巴巴美国IPO规模可能成为科技业之最

* 执行副董事长蔡崇信着眼开辟新的电子商务领域

* 金融部门瞄准银行、信用卡和保险业务

* 腾讯、银行业者和监管机构阻挡阿里巴巴前行

路透香港/北京4月3日 -全球电子商务巨擎阿里巴巴集团改变了中国人的购物模式。主导该公司美国首次公开发行(IPO)的人，现在试图改变中国服务业的其它领域，在目前3亿用户的基础上吸引更多新用户加入。

阿里巴巴集团执行副董事长蔡崇信(JoeTsai)设想，未来阿里巴巴的业务将横跨银行业务、教育、旅游乃至娱乐。用户将使用阿里巴巴的移动应用购买共同基金；利用阿里巴巴保险业务为住宅提供保障；利用阿里巴巴虚拟信用卡从美国网站购物，10天就可收到货物。

3月16日，阿里巴巴宣布决定启动在美国的上市事宜。分析师估计这次IPO规模可能逾160亿美元，高于Facebook(FB.O)2012年上市规模。分析师估计阿里巴巴集团的估值可能超过1,400亿美元。

“未来五到10年，我们仍将是电子商务企业，但在我们平台上出售的东西将更加多样化，不只包括实体产品，”蔡崇信在阿里巴巴宣布IPO前几天接受路透采访时表示。

“我们将出售数字内容，也将通过我们的平台提供各种服务，”他表示，“我们的设想是，更多地参与到人们的生活中，并满足人们的所有需求。”

在中国个人消费者网络购物市场，阿里巴巴已经占据约80%的份额。iResearch预计今年这一市场的规模将达到2.45万亿元人民币(约合3,940亿美元)。

如果说该公司15年来的发展之路似乎不可阻挡，但在其IPO之际则面临着迄今最为严峻的挑战。IPO可能使其成为全球最重要科技企业之一。

在中国网络公司必争之地--移动服务领域，阿里巴巴的主要竞争对手腾讯(0700.HK)占据上风。阿里巴巴打造自己提供金融服务的全球电子商务帝国的战略，受到中国监管机构的严密审查，并遭到银行业者的抵制。

成功IPO将不仅仅关乎阿里巴巴自身的命运。Facebook首日挂牌出问题之后，蔡崇信发现，一次万众瞩目的失败可能导致投资者对整个行业失望：阿里巴巴计划通过私募筹集100亿美元资金，正赶上Facebook上市不顺，这个筹资计划险些因此落空，蔡崇信把这形容为“如履薄冰的”经历。

**投资谋略家**

蔡崇信拒绝讨论阿里巴巴IPO或其融资情况的具体细节，但他在3月12日曾告诉路透，阿里巴巴“永远”不会为了在香港上市而改变合伙人制度。

根据持股24%的股东雅虎(YHOO.O)提交的文件，阿里巴巴最新的已公开财报数字显示，阿里巴巴去年前九个月营收攀升60%至49亿美元。净利为22亿美元，增长近七倍。

现年50岁的蔡崇信生于台湾，毕业于耶鲁法学院，现已成为阿里巴巴首席策略师和财务谋士。他于1999年离开瑞典投资公司Investor AB的香港办公室，并加入当时马云创立的阿里巴巴。

蔡崇信担任阿里巴巴首席财务官14年时间，掌舵投资战略并负责同雅虎和日本软银(9984.T)等大额投资人的谈判。软银持有阿里巴巴37%的股份。

2013年初，蔡崇信出任集团董事局执行副主席，接手逾38亿美元的投资计划，涵盖从数字地图到在线教育的各个领域。

蔡崇信说，该战略只有一个重点：提振阿里巴巴的核心电子商务业务，尤其是在消费者越来越多地利用智能手机购物的情况下。

**创新电子商务**

这块业务规模巨大。以每年11月11日中国的“光棍节”来说，阿里巴巴把这一天变成了全球网购额最高的日子。

去年“光棍节”当天，阿里巴巴旗下的购物平台销售收入超过350亿元人民币(56.3亿美元)。与之相比，去年美国的“网络星期一”销售额仅为17.4亿美元。

“阿里巴巴实际上创造了电子商务在中国的运行模式，”位于北京的博达克咨询公司(BDA)董事总经理邓肯(DuncanClark)指出。“它吸引了大量的冒险者和资金，”邓肯说。他在阿里巴巴发展的最初几年曾担任该公司的顾问。

阿里巴巴目前的员工总数超过2.5万人。该公司旗下的淘宝网令个人和小企业能够直接面对客户销售产品。与eBay(EBAY.O)等电商向每笔交易收取费用的作法不同，淘宝主要对商家的广告收费。

阿里巴巴另一主营业务天猫(Tmall.com)更类似于亚马逊(AMZN.O)。该网站向品牌企业提供在线店面，收取销售佣金和开店费用。

而将这些业务联系起来的纽带就是在线支付平台--支付宝，它类似于eBay旗下的PayPal，可让消费者绕过传统的银行支付系统完成付款。支付宝隶属于阿里巴巴小微金融服务集团，并不属于任何上市公司；它控制着中国将近一半的在线支付市场。

阿里巴巴投资于国内金融服务领域，买下一家本地基金管理公司的控股权，并着手成立一家私人银行。

阿里巴巴收集了大量个人和企业客户的信用数据，这也凸显其在金融服务领域扩张的雄心。“我们希望能够改变中国的金融体系，”蔡崇信说。“正如你知道的，中国的金融体系有点过时了。”

**面临微信的挑战**

到目前为止一切都很顺利，但阿里巴巴未来的成长也面临第一个重大挑战。

随着中国超过八成网民使用移动设备上网，对手腾讯通过微信这个应用程序，掌控着智能手机的使用。用户可以在微信更新社交网络个人信息、玩游戏、打车、购物，以及和用支付宝一样，投资理财产品。腾讯是中国以营收计最大的互联网公司。

“微信在中国取得了成功。”在台北stratechery.com网站撰写科技文章的BenThompson称。“那将是占据主导地位的应用。”

但蔡崇信不那么认为。“他们在电商领域从未成功过，”他说。“聊天应用？我们根本不觉得那有什么重要。如果大家想买东西，就会上(阿里巴巴的)淘宝网。”

阿里巴巴的独立金融服务部门也面临苦战。该公司涉足银行与基金管理业务已经惹恼了中国大型国有银行，并招致愈来愈多的审查和监管。

蔡崇信表示，该业务阻碍了许多人的既得利益，有很多大银行不高兴。

银行对线上理财产品广受欢迎担心不已。支付宝去年才率先介入这个领域。其余额宝平台问市仅九个月，但它凭藉较传统银行存款年化收益率高出近一倍的优势，已成为目前中国市场上规模最大的货币基金。

作为回应，中国几家大型国有银行已将降低客户线上支付金额上限，中国人民银行也正讨论草拟监管规范，以收紧对网络银行服务的限制。

**惯于取胜**

蔡崇信习惯求胜。

两年前，他的能力受到考验。当时阿里巴巴需要筹措约100亿美元买回雅虎持有的股份，并将当时在香港交易的B2B电子商务部门Alibaba.com退市，从而迈出阿里巴巴IPO的第一步。

然而，筹资行动恰巧赶上Facebook上市遇到麻烦。Facebook交易首日股价大跌。

“我们原本计划(通过一笔银团贷款)融资来支应交易，可后来赶上了Facebook上市，”蔡崇信表示。“因为Facebook的经历，几乎在一夜之间，大多数机构投资者拒绝投资互联网公司。”

阿里巴巴最后在离截止日期只剩两天的时候从银行筹得资金。“真是相当惊险，”蔡崇信说。

目前蔡崇信也加入了其他中国互联网公司赴美上市的行列。电子商务同行京东打算通过IPO集资15亿美元，此外阿里巴巴持股18%的微博也希望上市筹资5亿美元。

蔡崇信指出，虽然IPO事关重大，但不会让阿里巴巴忽视核心业务。

“当你看阿里巴巴的时候，确实应该把我们看作全球最大的科技公司之一，而且是有创新能力的科技公司。”(完)

(编译 杜明霞/侯向明/徐文焰/张若琪/王翔琼；审校 张涛/徐文焰/孙茉莉)

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