阿里巴巴3月25日与银行举行会议 准备赴美IPO--消息

中国1-3月房地产开发投资同比增9.1% 新开工面积增11.6%--统计局
路透北京4月17日 - 中国国家统计局周一公布，1-3月全国房地产开发投资同比增长9.1%，增速比1-2月份提高0.2个百分点；房屋新开工面积同比增长11.6%，增速提高1.2个百分点。
路透香港3月18日 -知情消息人士周二表示，中国电商巨头阿里巴巴将在3月25日举行赴美上市的准备会议。阿里巴巴将是近两年前Facebook上市以来最受瞩目的的首次公开上市(IPO)。
阿里巴巴将与负责安排上市的六家主要银行、律师及其他协助这宗IPO的专业人士会谈。
未被授权公开谈论此事的消息人士称，这次在香港举行的会议上，阿里巴巴将与银行和律师洽商他们的角色，并制定上市计划。
阿里巴巴周日决定赴美上市，并与花旗(C.N)、瑞信CSGN.VX、德意志银行(DBKGn.DE)、高盛(GS.N)、摩根大通(JPM.N)和摩根士丹利(MS.N)商洽承销事宜。
一名消息人士称，周二料将出炉另一批在IPO中担任二线地位的银行名单。
阿里巴巴最大的两大股东雅虎(YHOO.O)和日本软银(9984.T)在密切关注上市事宜。雅虎持有24%的股权，软银持有37%。阿里巴巴创始人和一些高级经理共同持有约13%的股权。
阿里巴巴拒绝就这次会议发表评论。(完)
(编译/审校 蔡美珍/杜明霞/艾茂林)
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