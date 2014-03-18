阿里巴巴3月25日与银行举行会议 准备赴美IPO--消息

路透香港3月18日 -知情消息人士周二表示，中国电商巨头阿里巴巴将在3月25日举行赴美上市的准备会议。阿里巴巴将是近两年前Facebook上市以来最受瞩目的的首次公开上市(IPO)。

阿里巴巴将与负责安排上市的六家主要银行、律师及其他协助这宗IPO的专业人士会谈。

未被授权公开谈论此事的消息人士称，这次在香港举行的会议上，阿里巴巴将与银行和律师洽商他们的角色，并制定上市计划。

阿里巴巴周日决定赴美上市，并与花旗(C.N)、瑞信CSGN.VX、德意志银行(DBKGn.DE)、高盛(GS.N)、摩根大通(JPM.N)和摩根士丹利(MS.N)商洽承销事宜。

一名消息人士称，周二料将出炉另一批在IPO中担任二线地位的银行名单。

阿里巴巴最大的两大股东雅虎(YHOO.O)和日本软银(9984.T)在密切关注上市事宜。雅虎持有24%的股权，软银持有37%。阿里巴巴创始人和一些高级经理共同持有约13%的股权。

阿里巴巴拒绝就这次会议发表评论。(完)

(编译/审校 蔡美珍/杜明霞/艾茂林)

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