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中国财经 | 2014年 4月 16日 星期三 13:07 BJT

阿里巴巴最早或于下周提交招股说明书--消息

路透香港4月16日 -消息人士周三表示，中国电子商务巨头--阿里巴巴IPO-ALIB.N预计下周提交美国上市的招股说明书，朝创下最大规模科技股上市纪录靠近一步。

该消息人士称，阿里巴巴的文件最早可能下周一提交。由于计划尚未公开，消息人士要求匿名。首次公开发行(IPO)规模可能超过160亿美元，超过此前Facebook Inc(FB.O)在2012年上市创下的科技股上市纪录。

阿里巴巴发言人未对此置评。(完)

(编译 李春喜 审校 张明钧)

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