阿里巴巴最早或于下周提交招股说明书--消息

兖州煤业预计一季度净利按年大增约6倍，得益于价量齐升
路透香港4月19日 - 中国主要煤炭生产商--兖州煤业周三称，预计今年一季度净利同比大增约6倍，得益于价量齐升。
路透香港4月16日 -消息人士周三表示，中国电子商务巨头--阿里巴巴IPO-ALIB.N预计下周提交美国上市的招股说明书，朝创下最大规模科技股上市纪录靠近一步。
该消息人士称，阿里巴巴的文件最早可能下周一提交。由于计划尚未公开，消息人士要求匿名。首次公开发行(IPO)规模可能超过160亿美元，超过此前Facebook Inc(FB.O)在2012年上市创下的科技股上市纪录。
阿里巴巴发言人未对此置评。(完)
(编译 李春喜 审校 张明钧)
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路透北京4月19日 - 中国国务院周三指出，稳增长的主要目的是保就业，若城镇新增就业大幅下滑、失业率大幅攀升，要加大财政政策和货币政策调整实施力度，促进经济企稳向好，确保就业稳定。
路透上海4月19日 - 人民币兑美元即期周三小幅收跌，中间价则上调近200点。交易员称，隔夜美元指数明显调整，购汇客盘需求在合适点位持续出手，导致人民币市场价明显低于中间价；午后出现大量油盘购汇，进一步推低汇价。