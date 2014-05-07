焦点：阿里巴巴启程赴美上市 科技企业IPO规模纪录有望刷新

图为阿里巴巴公司总部，一名员工在一处公司标识边坐着。 REUTERS/Carlos Barria

路透旧金山5月6日 -中国电子商务巨头阿里巴巴周二正式提交首次公开发行(IPO)招股说明书，让投资者得以更清楚地了解公司规模和成长情况，而且或将成就历史上规模最大的科技企业上市案。

阿里巴巴预计将筹资逾150亿美元，并且有望超过Facebook(FB.O)在2012年IPO中的筹资规模160亿美元。全球第二大经济体中国的电子商务交易中，有五分之四是在阿里巴巴旗下网站上达成的。

虽然对美国消费者而言，阿里巴巴现在还远没有其他网路企业如亚马逊(Amazon.com)(AMZN.O)和Facebook那么有名，但这家中国企业的IPO成为自Facebook挂牌以来最让矽谷和华尔街兴奋的上市案。它将成为赴美国上市的最大的中国企业。

过去几周，推特(TWTR.N)和亚马逊等公司处于云端的股价大幅下跌，让华尔街产生不同看法，并重燃对科技公司估值过高的疑虑。

不过，阿里巴巴市值预估近几个月跳升，至逾2,000亿美元，突显出华尔街急切希望投入一家增长强劲的中国大型企业。

该公司旗下三个主要的中国在线购物网站2013年的活跃用户数量达2.31亿，交易金额超过1.5万亿(兆)元人民币，约合2,480亿美元，超过了亚马逊(AMZN.O)和eBay(EBAY.O)交易额的总和。

“如果它能够把这股影响力扩展到中国以外，就有可能成为真正的全球电商巨头，”Recon Analytics首席分析师兼创始人Roger Entner表示。“所有人原先都以为亚马逊能做到这点，但现在我们必须把亚马逊作为美国、而非全球最成功的企业来看待了。”

阿里巴巴在招股说明书中未提供美国电子商务市场计划的任何暗示。分析师表示，阿里巴巴不大可能采取亚马逊青睐的方式，即通过庞大的仓储网络直接把产品卖给消费者。

**至少存在102年**

阿里巴巴15年前在杭州的一间民宅内成立，目前由28名合伙人掌控。阿里巴巴称至少要存在“102年。”

阿里巴巴称，IPO之后，合伙人将独有提名董事会绝大多数董事的权力。

阿里巴巴经营在线即时通讯业务、云计算业务，不过超过80%的营收来自三大在线商城：淘宝、天猫和聚划算。

部分分析师指出，阿里巴巴营收的高速增长难以为继。

“他们进入电商领域的时候中国还没有其他对手，”Forrester分析师Kelland Willis表示。该复苏并称，阿里巴巴“的市场份额一直在减少”。

根据麦肯锡全球研究院近期的分析显示，到2020年，中国网络零售销售额将达到4,200-6,500亿美元，几乎是美国、日本、英国、德国和法国市场的总和。

阿里巴巴表示，中国移动互联网领域是下一个成长行业。在这个市场领域，阿里巴巴正与腾讯控股(0700.HK)一争高下。

阿里巴巴去年第四季约20%的线上购物交易是通过移动设备达成，高于上年同期的7.4%。但阿里巴巴补充道，目前通过移动设备赚取的利润不及网站。

一些分析师指出，阿里巴巴2010年将支付宝分拆出来后，公司决策过程的透明度有所降低。分拆支付宝之举曾令主要股东雅虎(YHOO.O)和软银(9984.T)大感意外。

阿里巴巴招股说明书也列出一系列在国内面临的监管风险。该公司强调，政府可能对支付宝的使用施加额外限制，阿里巴巴的线上交易大多数是通过支付宝进行支付。

**持股细节**

与美国近年许多重量级科技企业IPO不同的是，阿里巴巴的主要股东很少。与之相较，Facebook和推特(Twitter)的主要股东人数都要多得多。

目前，阿里巴巴联合创始人马云持有公司8.9%的股份。雅虎和软银分别持有22.6%和34.4%的股份。

周二申请中拟议的10亿美元IPO规模，只是为计算交易所注册费用作出的粗略估算。阿里巴巴周二表示，尚未决定是在纽约证交所还是在Nasdaq上市。

阿里巴巴估计其每股的公允价值可能达到50美元。这一估算是为确定员工薪酬，并不代表阿里巴巴IPO的潜在定价。按这个价格，雅虎所持股份价值262亿美元，软银所持股份价值将近400亿美元。

雅虎和软银可能成为阿里巴巴IPO的最大受益者，但尽管二者持有阿里巴巴的股份，却不具备太大的控制权。

雅虎必须在阿里巴巴IPO案中出售约40%的持股，或者在IPO之前将这些股份直接卖回给阿里巴巴。

根据与这两家主要股东达成的协议，雅虎首席发展官Jacqueline Reses将在阿里巴巴上市后从后者董事会辞职，而软银将仅能提名一位董事进入新的九人董事会。

瑞士信贷、德银、高盛、摩根大通、摩根士丹利和花旗负责此次IPO的承销。(完)

(编译 许娜/李春喜/王翔琼；审校 张明钧/白云)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。