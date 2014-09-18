中国大咖企业在美上市带来四个冲击 阿里巴巴撞击的新时代--今周刊「老谢开讲」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自9月18日出版的当期「老谢开讲」专栏)

未来这一周，全球投资人目光齐聚的焦点都在阿里巴巴新上市IPO（首次公开发行），这不但是美国纽约交易所的大事，更是华人世界的大事，因为一旦阿里巴巴以高标超额认购完成了这次IPO，将写下很多项历史纪录。

**冲击一：跃升美国最大金额IPO案**

首先，这是史上最大IPO案，这次阿里巴巴选择在纽约交易所上市，不是大家熟悉的那斯达克，阿里巴巴这次提出三．二亿股承销，若达超额认购，以最高价六十六美元承销，再启动「绿鞋机制」，即超额认购的一五％股票，最大募资金额将达二四三亿美元，这会是美国有史以来最大金额的IPO个案。

过去几个大型IPO案，像是VISA卡的IPO，总募集资金是一九六．五亿美元，已震惊世界，中国在国际市场最大一宗IPO，是二○一○年中国农业银行的IPO，总集资金额是二二一亿美元，这几年大家比较熟悉的IPO大案是脸书（facebook）的IPO，集资金额是一六○亿美元。

这些年来，阿里巴巴先从香港下市，重组后上市，一开始为了同股不同权问题，放弃在香港上市；后来又经过一波三折，终于敲定在美挂牌上市，这段期间，阿里巴巴上市的新闻，充斥了华尔街及华人新闻版面，九月八日阿里巴巴的首场路演（Roadshow，巡回法说会）在纽约举行，机构投资者及个人投资者挤爆会场，而马云也显得有备而来，他以英文开讲，为路演的短片开场。

这支匠心独具的短片，说明了阿里巴巴在中国经济发展所扮演的角色，有西藏的艺术家、有弱势的残疾人、也有小农，诉说着他们如何透过淘宝、天猫在中国做生意，阿里巴巴也很有技巧地让全球商界人士遇见中国的中产阶级。

天猫的网站播放一支短片，纽西兰一群渔民出发去南太平洋海域捞捕五万颗生蚝，然后放入冷藏货柜，立即空运到中国。接下来的三天时间，这批生蚝飞越数千英里，抵达中国六十七座城市，然后透过天猫送达三万多名消费者的家。

天猫将从海底捞起的生蚝，以最快时间送达消费者手上。阿里巴巴传递了一个讯号：透过极精细的供应链管理，人们只要敲击几下键盘，便能以最快速度享受到美味佳肴。

透过这支短片，阿里巴巴透露着，中国的中产阶级在下一个十年会以惊人的速度成长。中国有六亿网民，是美国的六倍，阿里巴巴主导中国消费者的网路生活；而且在相当程度上，阿里巴巴也能帮助寻求成长的全球零售商和中小企业，打开巨大的中国市场。

九月八日，阿里巴巴首度在纽约举办路演，不到两天即达成超额认购，投资人反应热烈，让阿里巴巴考虑缩短路演天数。若阿里巴巴以最高价六十六美元订价，这次IPO募得二四三亿美元资金，将是史上最大金额的IPO个案，未来几年不太容易有新起的企业打破这项纪录。

**冲击二：新股狂热，象征美股热已到高点**

二是阿里巴巴掀起了全球IPO的狂热，今年是IPO火热的一年，到九月中旬为止，全美IPO的企业已达一八八家，单是阿里巴巴上市这一周，两岸三地及美国就有多家企业挂牌上市。例如在台湾有Ｆ-环宇上柜、阿瘦上市，同时还有润泰材料、棒辣椒、盛复、气立、元晶、联生药挂牌上兴柜；在香港则有神州租车，创业集团及强泰环保控股在主板市场上市；而在中国Ａ股市场也有重庆燃气、节能风电与华懋科技上市。

美国在阿里巴巴上市这段期间，新IPO的企业就有十家，其中那斯达克有七家，纽约交易所有三家，而医疗器材与新药股就占了七家，阿里巴巴则是集资金额最大、挂牌价格最高的公司。阿里巴巴九月十九日正式挂牌上市，代号是「BABA」。

今年是新股上市十分火热的一年，但是新上市公司股价的表现看本质而定，像是在美国挂牌的一八八家企业，今年新股上市后的三个月，平均涨幅只有一九％，这比起一二年的二三％，一三年平均三六％都逊色很多。很多知名企业上市后表现并未如市场预期，最具代表性的是游戏股King上市首三个月即重挫二九％，King在七月二日写下二十三．四美元高价，如今跌到十二．九美元，从高档下滑已跌掉四四．八七％，目前市值只有四十二亿美元。

另外，很多新药医疗股挂牌上市，吸引力已逐渐下降，今年IPO企业亏损的家数创了十四年新高，这也是网路泡沫之后的新纪录。二○○○年的网路泡沫有很多本梦比的企业IPO，后来都消失无踪，今年新药公司大量上市，不过表现最差的IPO企业，新药股就包办了三家。

这两年台湾热中新药股炒作，以台湾一种新药一家公司的经营模式，这种单一新药的公司市值都不高，像这次伊波拉病毒蔓延，美国食品药物管理局（FDA）立刻让两家仍在实验室研发阶段的新药公司取得药证，像TEKMIRA目前市值只有四．四四亿美元；另一家BIOCRYST目前市值也只有八．五四亿美元。

最近取得药证的宝龄富锦在美国授权的公司KERYX因必须加注含铁成分，股价反而大跌，目前总市值约十三亿美元。可见这类取得药证的新药公司市值都不高，台湾有些新药股药证都没有取得，股价炒高市值竟达五、六百亿元新台币。

不过新股表现仍看本质，财经网站IPOS COOP.COM整理出今年IPO的一八八家企业，今年拉出一○○％涨幅的就超过十家，其中涨幅最大，也是大家最熟悉的是极限运动摄影机的GoPro，今年涨幅达一八五．三％。这家生产单一产品的公司，今年上半年EPS只有负○．一美元，但上市后从二十八．六五美元狂涨到七十．九美元，市值达八十七亿美元，表现让人刮目相看。

今年IPO表现第二名的是一家研发罕见疾病新药的公司ULTRAGENYX，今年涨幅达一七六．五％，市值也达十八亿美元；另外，线上租车公司TRUE CAR上市后从九．○五涨到二十五美元，市值十五亿美元，都是新股绩优生。

阿里巴巴今年IPO，正好是新股上市最狂热的一年，是不是预告美国股市热度到一个相对高点，这也是全球投资人必须认真思考的事。比照二○○○年众多网路公司上市，最后意外地戳破网路科技产业的泡沫，今年是生技新药股最火热上市的一年，阿里巴巴的上市背后代表了新股狂热，也值得大家留心。

**冲击三：中国大型企业将赴美抢滩**

第三个新方向是阿里巴巴赴美挂牌，这是中国企业海外上市集大成者，从改革开放迄今，中国企业赴美挂牌蔚为风潮，最早从基建产业、文教，一直到太阳能，这几年网路公司在美上市是最大主流，从网易、搜狐，到游戏产业的中国手游、盛大，这几年像当当网、优酷网、新浪、新浪微博，不过都偏向中小企业。如今阿里巴巴上市，揭开中国大市值企业逐鹿纽交所或那斯达克的新时代。

如果从市值排行来算，中国大型互联网企业，除了腾讯外，已多数在美国上市。阿里巴巴若以最高价六十六美元订价，市值将从一六九八亿美元起跳，若按照投资银行WEDBUSH估计，中国电子商务的发展正推动阿里巴巴各项平台高速成长，初估阿里巴巴市值将是亚马逊与eBay的总和，目前eBay市值是六四八亿美元，亚马逊是一五三○亿美元，合计约二一七八亿美元，按照这个市值来推估，阿里巴巴股价涨到八十美元以上应不成问题，那么阿里巴巴将会是第一家中国企业市值超越二千亿美元的大企业。

有了阿里巴巴当标竿，中国企业将来会出现一个比价新效应，若在美国上市的中国企业依市值排名，往下是百度市值七六四亿美元，阿里巴巴上市激励了百度股价大涨，今年以来，百度股价从一四○．六六美元大涨到二三一．美元；排名第三的是今年才挂牌的京东，京东是阿里巴巴之外，全中国第二大的电子商务企业，股价上市后最高涨到三十三．一美元，目前在二十九．二五美元，市值正好是四百亿美元。

为了增加与阿里巴巴抗衡的实力，今年京东在上市之前，腾讯入股一五％股权，已成了创办人刘强东的最大助力；而留在香港的腾讯，今年进行拆股，目前市值大约一四六七亿美元；阿里巴巴上市后，阿里市值将超越腾讯，未来中国互联网两大超级巨星如何较劲，必定是世界级的话题。

最近阿里巴巴公布到六月底止的今年首季业绩，营收二十五．四亿美元，净利是十九．九亿美元，约人民币一八一．六亿元，这比腾讯今年上半年获利人民币一二二．九亿元还多。从获利来看，阿里胜过腾讯；不过腾讯手上有ＱＱ及微信加起来超过十亿用户。今年阿里与腾讯在打车业务一路厮杀到手机游戏领域；在基金平台，双方也不相让。而去年阿里巴巴创造了「光棍节」购物热潮，腾讯利用微信发红包，威力席卷全中国。阿里巴巴与腾讯已是中国经济向外延伸的两大旗舰，百度居第三。

其他市值能超过百亿美元的已是具有竞争力的潜力企业，像是网易市值是一一五亿美元，奇虎三六○市值正好是一百亿美元，唯品会市值一一八亿美元；其他的则有欢聚时代约四十九．五亿美元，携程网约八十六．七亿美元，这些是未来具潜力的中型企业。

**冲击四：中国企业将改写美股市值排名**

第四新趋势是中国企业在美国与美国大企业比价，若依市值排名，目前苹果市值六○八七亿美元遥遥领先，其次是艾克森美孚石油的四○八五亿美元，往下是Google的三八九三亿美元，及微软的三八四八亿美元。再往下是接近三千亿美元的企业，最具代表性的是娇生市值达二九四九．四六亿美元，美国的大银行像富国银行、J.P.Morgan市值都逾二千亿美元，最近脸书股价跃升到七十八．三美元，市值也越过二千亿美元门槛。

阿里巴巴市值若跳升到二千亿美元，不但可与脸书平起平坐，也会是全美大市值企业，接着道琼指数公司已宣布，阿里巴巴股票可望纳入涵盖中国个股的全球指数，未来全球基金经理人必须要配置阿里巴巴的股票，这是中国企业真正跻身华尔街市场的新里程碑。

从二○○○年科网泡沫后，很多网路公司都成了泡沫，但是Google崛起，亚马逊从网路书店变成全美最大电子商务的企业，脸书则是最大社群的网路公司，这三家都是二十一世纪极具代表性的企业。

这次阿里巴巴上市，市值已超越亚马逊，以阿里巴巴享有中国大市场的优势，未来几年会以什么方式来承续过去的成长？这将是全球的下一个新课题。(完)

注: 1.专栏作者老谢--谢金河，为《今周刊》发行人兼财讯文化事业执行长。

2.以上评论不代表路透立场。

(整理 高洁如; 审校 曾祥进)

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