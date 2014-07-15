阿里巴巴将与狮门娱乐在国内合作推出订阅式电视流媒体业务

一季度人民币国际化指数降幅料收窄至3.04 四季度将回升--报告
路透北京4月20日 - 中国人民大学国际货币研究所周四发布报告称，2016年人民币国际化进程进入调整期，新汇率形成机制下人民币汇率弹性加大，市场需要时间适应调整。预计今年一季度人民币国际化指数(RII)降幅收窄至3.04，四季度将回升至3.08。
路透北京7月15日 - 中国电子商务巨擘阿里巴巴集团与出品电影《饥饿游戏》的美国狮门娱乐公司(Lions Gate Entertainment)LGF.N周二发表声明，宣布将在中国合作推出订阅式流媒体业务。
这项业务的名称为Lionsgate Entertainment World，由阿里巴巴旗下网络电视机顶盒独家提供，预计8月上线。
用户将可收看到狮门娱乐的内容节目，包括《暮光之城》和《饥饿游戏》系列电影以及电视系列剧《广告狂人》。
阿里巴巴及其关联企业自年初以来一直大力进军娱乐业，3月以来投资额超过30亿美元。公司考虑在传统电子商务业务之外，为用户提供更多电影、游戏和电视等数字产品。
阿里巴巴数字娱乐事业群总裁刘春宁在周二的声明中表示，此项合作标志着公司正不断努力，以便在任何地方任何时间都能为用户提供数字媒体娱乐节目。(完)
(编译 郑茵 审校 徐文焰)
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路透上海/北京4月20日 - 人民币兑美元即期周四小幅收升，中间价则明显回落。交易员称，今日中间价跌幅远小于预期，估计监管启动了过滤机制，这也凸显监管维稳意图，不希望人民币因购汇需求出清而下跌；午后欧元上涨压低美元指数，进而提振人民币走势。