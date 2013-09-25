阿里巴巴将寻求在美国上市--消息

路透香港9月25日 - 两名熟悉情况的消息人士周三指出，中国最大电子商务企业--阿里巴巴集团已结束与港交所(0388.HK)就申请在香港IPO(首次公开发行)的讨论，并将寻求在美国上市。

“我们与香港的对话已经结束，我们将转往美国开始上市的过程。”一名熟悉有关讨论的公司消息人士称。

该名消息人士还表示，阿里巴巴已委聘美国的律师事务所展开在当地进行IPO的工作，稍后将会委聘投资银行安排上市事宜。

阿里巴巴的负责人和港交所拒绝作出评论。

阿里巴巴原希望以合伙人管理制度在港上市，即由合伙人提出集团董事会多数席位，而不受管理层或合伙人实际持股比例的制约，这有违目前香港市场同股同权的制度。（完）

(编译 梁慧仪; 审校 张喜良)

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