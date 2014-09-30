阿里巴巴期权在美首日交易活跃 看涨看跌押注势均力敌

路透纽约9月29日 - 中国电子商务巨擘阿里巴巴集团(BABA.N)的期权在周一的首日交易中非常活跃，投资者看涨看跌押注势均力敌。

这一局面显示，投资者预期阿里巴巴股价从现有水平上涨或下跌的押注数字持平。周一，该公司股价下跌2%至88.80美元。

据期权分析机构Trade Alert数据，阿里巴巴期权数量为12.2万口，周一共6.5万口看涨期权(买权)、5.7万口看跌期权(卖权)成交，成为当日期权市场第十大活跃的标的。

这个数字约为Facebook(FB.O)在2012年5月期权交易首秀时交易量的三分之一。Facebook当日期权交易量为创纪录的36.5万口。

据Livevol数据，阿里巴巴期权的30日隐含波动率为41.54%，而微博(WB.O)与百度(BIDU.O)分别为60.32%和34.16%。

隐含波动率衡量的是股票发生大幅波动的机率，是设定期权价格的关键因素。近期刚进行首次公开发行(IPO)的股票通常隐含波动率较高。(完)

(编译 朱晓军；审校 张明钧)

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