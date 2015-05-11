阿里巴巴逢低买进在线零售股Zulily 持股已达9.2%

路透华盛顿5月9日 - 中国电子商务巨头阿里巴巴(BABA.N)上周趁低大举吸纳美国在线零售商ZulilyZU.O股票，目前持股比例已经达到9.2%。

根据周五晚间提交给美国证券交易委员会(SEC)的文件，阿里巴巴周五完成连续三日的大手笔买进，持有的Zulily股票已达1,150万股。Zulily是一家主要提供妇女儿童服饰“限时”抢购的网站。

Zulily股价在2014年2月大涨至73.50美元后已回落很多，周五收盘报13.30美元。该股在周三曾触及纪录低点9.09美元，当天也是阿里巴巴买入的第一天，当时券商调降该股目标股价，因其第一季业绩令人失望。

文件显示，在本周入手买进之前，阿里巴巴原本持有Zulily股票不到700万股。

最先报导这项投资的是华尔街日报。该报援引消息人士的话称，阿里巴巴并不打算完全收购Zulily。Zulily执行长Darrell Cavens表示，他的公司非常重视阿里巴巴，欢迎其入股。

Zulily一方面与Rue La La等抢购网站激烈竞争，另一方面也表示，预计会越来越多地与阿里巴巴以及另一个大型购物平台亚马逊(Amazon)展开竞争。

华尔街日报表示，Zulily股价今年以来下跌逾40%，主要是因为财报显示该公司销售增长急剧减慢，且难以留住客源。(完)

(编译 郑茵 审校 白云)

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