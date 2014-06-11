阿里巴巴美国电商网站周三将开张--报导

路透6月11日 - 《金融时报》和其他媒体报导称，中国电子商务巨头阿里巴巴将于周三在美国推出首个直接面向消费者的购物网站。

该网站名为11 Main.com，和面向中国市场的天猫(TMall)类似。11 Main.com为入驻商家提供在线商铺，后者自行定价，并负责处理货款支付之外的一切交易活动。

周三早些时候，该网站显示“即将开业”。网站链接(r.reuters.com/kam99v)。

阿里巴巴发言人Florence Shih让路透联系11 Main的代表寻求置评，后者并未立即回复邮件请求。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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