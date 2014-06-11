阿里巴巴美国电商网站周三将开张--报导

石药集团考虑分拆新诺威于国内上市 有关申请已获备案登记
路透香港4月18日 - 中国制药商--石药集团有限公司周二称，该公司考虑分拆新诺威于国内证券交易所上市，有关申请已获备案登记。
路透6月11日 - 《金融时报》和其他媒体报导称，中国电子商务巨头阿里巴巴将于周三在美国推出首个直接面向消费者的购物网站。
该网站名为11 Main.com，和面向中国市场的天猫(TMall)类似。11 Main.com为入驻商家提供在线商铺，后者自行定价，并负责处理货款支付之外的一切交易活动。
周三早些时候，该网站显示“即将开业”。网站链接(r.reuters.com/kam99v)。
阿里巴巴发言人Florence Shih让路透联系11 Main的代表寻求置评，后者并未立即回复邮件请求。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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路透上海/北京4月18日 - 两位了解情况的消息人士表示，中国计划今年下半年在上海推出原油期货合约，为这个在一个月前还曾考虑搁置的期货合约注入新活力。
路透上海/北京4月18日 - 人民币兑美元即期周二先抑后扬，尾盘小幅收升。交易员称，市场预期本周会有大量油盘购汇，上午多家自营纷纷囤货，汇价一度稳定在6.89附近；但油盘并未出现，尾盘时段自营大量结汇清理囤货，致汇价转为收升。