阿里巴巴将推出美国电子商务网站11 Main

路透北京2月11日 -阿里巴巴集团IPO-ALIB.N周二对路透表示，将通过子公司Vendio和Auctiva推出一个美国电子商务网站，这两家子公司也将成为alibaba.com业务的组成部分。

这家名为11Main(11main.com)的网站是一家线上购物业务，“精心挑选出的店主”将提供“有趣质优的产品”，例如时尚、科技和珠宝等产品。

阿里巴巴一直以来通过多宗并购活动积极扩张国际版图，包括牵头向美国零售网站ShopRunnerInc投资约2亿美元，在美国设立投资部门，加大向海外提供电子商务和线上支付产品。

此外，这家中国电子商务巨头正加紧筹备上市，预计上市将在今年稍后完成，路透调查中八名分析师预计，估值约为1,400亿美元。

进军精品电子商务业务的计划由Vendio和Auctiva提出并构想。alibaba.com于2010年收购了这两家公司，负责帮助商家在eBay(EBAY.O)和亚马逊(AMZN.O)网站上出售产品。

“阿里巴巴很乐于支持11Main，”一名阿里巴巴的发言人通过电子邮件告诉路透。“阿里巴巴的运作依靠企业家，坚信有必要支持那些富有远见卓识并对企业具有强烈使命感的企业家。”

尚未联系上11 Main高层对此置评。(完)

(编译 王翔琼；审校 郑茵)

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