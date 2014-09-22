《热点透视》贪婪魔力发威 阿里巴巴挂牌首日开盘估值2280亿美元

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为路透热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Robert Cyran；编译 王丽鑫
路透纽约9月19日 - “贪婪”这个具有魔力的关键字，让阿里巴巴(BABA.N)在纽约股市挂牌首日以2,280亿美元估值开出。由马云领导的中国电商巨擎阿里巴巴，在纽约上市首日的开盘价较发行价大涨36%。阿里巴巴惊人的增长及利润，让全球投资者难以抗拒，盖过了公司管理混沌未明、疯狂向外并购，以及企业结构可能存在陷阱等种种疑虑。
如果算上承销商的超额配售权，阿里巴巴和股东这次释股将达到250亿美元。这是史上最大的首次公开发行(IPO)。尽管阿里巴巴已经主导中国电商行业，占据约80%的在线销售，但这家公司目前仍以超高速增长。最近一季新增2,400万活跃买家，营收增长超过40%。其利润率也非常可观。营业利润占营收的约半数，而这个利润率持续上升。
阿里巴巴股价大涨也证明一个简单而诱人题材的力量。中国规模巨大，电商题材热门，阿里巴巴握有这个巨型宝库的密码。不过这个神话光彩的背后，隐藏着一些让人担心的细节。
阿里巴巴投资者无法控制公司。由27名合伙人提名董事会多数董事。股东也没有直接所有权，因为公司采取了可变利益实体(variable interest entity)的架构，以绕过中国对外资持股的规定。公司的一些重要许可执照由马云个人持有。另外还有一长串相关方交易，可能造成利益冲突，比方将支付宝所有权转让给马云控股的另一家公司。
同样，马云和恒大集团董事局主席许家印一起喝酒后，就突然决定入股恒大俱乐部，以及今年收购的一家电影公司爆出会计问题，让人怀疑阿里巴巴会不会乱撒资本，浪费在远离核心业务的草率并购上。
不过市场清楚的表明了立场。超过30%的涨幅令人震撼，尤其考虑到阿里巴巴上市规模如此之大。阿里巴巴这个洞穴可能是危险的，但投资者显然深信里面藏着大量的宝藏。(完)
(译文审校 蔡美珍)
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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