《信报》：阿里巴巴奔向华尔街 企业治理受考验

上海核心区甲级写字楼空置率高企状况将延续至2019年--高力
路透上海4月25日 - 国际物业咨询公司--高力国际周二发布报告称，由于未来上海甲级写字楼新增供应较大，预计核心区甲级写字楼平均空置率将在今年内升至15%以上，这种空置率高企的状况将延续至2019年。
（5月8日社评）
中国电子商贸巨擘阿里巴巴集团向美国证券交易委员会（SEC）递交首次公开招股（IPO）申请，舍香港而取华尔街，以贯彻落实「合伙人制度」，确保阿里经营团队的控制权。由于美国对上市企业监管严格，因此，阿里巴巴未来在企业治理的透明度和规则上，必须大幅提高，此举不仅是对该公司管治团队能力的考验，其成败也对中国企业真正走向世界产生示范效应。
据阿里巴巴提交的上市文件，集资额暂定为10亿美元，但因尚未公布定价和发行股数，故实际集资数额料大得多。据市场预期阿里巴巴的估值介乎1,500亿至2,000亿美元之间，按出售12%股权计算，涉资可高达200亿美元，超越Visa于2008年上市集资的纪录，成为美国历年来集资规模最大的新股；也是中国往美国上市最大的企业。
马云1999年在杭州一所民宅创立阿里巴巴，经营电子商务，当时推销的产品屈指可数，但搭上了互联网科技和中国经济快速增长列车，即摇身一变成为全中国最大的电子商务企业，去年集团总营业收入近80亿美元，盈利达35亿美元，增长之快，业务扩展之速，背后得到中央的支持，几乎已是公开的秘密。
由于电子商贸不仅是未来经济的增长支撑点，更是战略性行业，一定程度牵涉国家网络安全问题，因此，阿里巴巴当初首选希望来香港上市而非美国，显然是经过深思熟虑的决定。
可惜受制于香港「一股一权」的股份平等市场规则，无法落实阿里巴巴管理团队所坚持的「合伙人制度」要求。今次阿里巴巴到纽约上市，这家中国最大的电子商贸龙头能否成为真正的世界级企业，百年不倒，对马云个人以至阿里管理团队都是一场严峻考验。
事实上，如何提升企业的透明度，满足美国证交会讯息充分透露的要求，的确知易行难。昨天，马云在致员工的内部电邮指出，阿里巴巴上市后将面对「空前绝后的挑战」。诚然，若阿里能够立足华尔街，成为名副其实的世界级企业，无疑也可以为中国企业今后真正「走出去」提供典范借监。
注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。
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路透上海4月25日 - 国际物业咨询公司--高力国际周二发布报告称，由于未来上海甲级写字楼新增供应较大，预计核心区甲级写字楼平均空置率将在今年内升至15%以上，这种空置率高企的状况将延续至2019年。
由于中间派人士马克龙晋级法国大选第二轮，金融市场走势向好。被视为对市场有利的马克龙在第一轮投票中胜出缓解了有关反建制党派赢得大选的一些风险，欧元飙升至1.0930美元上方的五个月新高。不过，尽管风险偏好短期内支持欧元，但如果5月7日第二轮投票前不确定性再度上升，欧元涨势将受到抑制。市场对马克龙当选下一任法国总统的预期在上升，但勒庞像特朗普那样出人意料获胜的潜在威胁仍使欧元面临下行风险。
执政党太无能，在野党太危险，于是时势造英雄，成就了中间派的马克龙（Emmanuel Macron）一跃而成为法国人的希望所在。