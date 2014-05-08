《信报》：阿里巴巴奔向华尔街 企业治理受考验

（5月8日社评）

中国电子商贸巨擘阿里巴巴集团向美国证券交易委员会（SEC）递交首次公开招股（IPO）申请，舍香港而取华尔街，以贯彻落实「合伙人制度」，确保阿里经营团队的控制权。由于美国对上市企业监管严格，因此，阿里巴巴未来在企业治理的透明度和规则上，必须大幅提高，此举不仅是对该公司管治团队能力的考验，其成败也对中国企业真正走向世界产生示范效应。

据阿里巴巴提交的上市文件，集资额暂定为10亿美元，但因尚未公布定价和发行股数，故实际集资数额料大得多。据市场预期阿里巴巴的估值介乎1,500亿至2,000亿美元之间，按出售12%股权计算，涉资可高达200亿美元，超越Visa于2008年上市集资的纪录，成为美国历年来集资规模最大的新股；也是中国往美国上市最大的企业。

马云1999年在杭州一所民宅创立阿里巴巴，经营电子商务，当时推销的产品屈指可数，但搭上了互联网科技和中国经济快速增长列车，即摇身一变成为全中国最大的电子商务企业，去年集团总营业收入近80亿美元，盈利达35亿美元，增长之快，业务扩展之速，背后得到中央的支持，几乎已是公开的秘密。

由于电子商贸不仅是未来经济的增长支撑点，更是战略性行业，一定程度牵涉国家网络安全问题，因此，阿里巴巴当初首选希望来香港上市而非美国，显然是经过深思熟虑的决定。

可惜受制于香港「一股一权」的股份平等市场规则，无法落实阿里巴巴管理团队所坚持的「合伙人制度」要求。今次阿里巴巴到纽约上市，这家中国最大的电子商贸龙头能否成为真正的世界级企业，百年不倒，对马云个人以至阿里管理团队都是一场严峻考验。

事实上，如何提升企业的透明度，满足美国证交会讯息充分透露的要求，的确知易行难。昨天，马云在致员工的内部电邮指出，阿里巴巴上市后将面对「空前绝后的挑战」。诚然，若阿里能够立足华尔街，成为名副其实的世界级企业，无疑也可以为中国企业今后真正「走出去」提供典范借监。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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