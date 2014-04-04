阿里巴巴成立招财宝理财平台

中国阿里巴巴集团互联网金融领域再落一子，近日成立上海招财宝金融信息服务公司，搭建以定期产品为主的理财平台。招财宝公司已与拥有逾八千万客户的天弘基金管理公司达成战略合作。未来招财宝平台将上线基金公司、保险公司等金融机构的定期理财产品，对接余额宝。目前与招财宝有合作意向的已经有新华、华富、东吴人寿、永安保险、国华人寿等多家基金和保险公司。图为阿里巴巴总部大楼的logo。路透