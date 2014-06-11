阿里巴巴在美电商平台11MAIN.COM上线

路透6月11日 - 中国电商巨擘阿里巴巴集团周三在美国推出首个直接面向消费者的购物平台11main.com，在亚马逊和eBay主场向他们发起挑战。

阿里巴巴称，11main.com目前处于试运营阶段，将提供种类繁多的商品，包括“在大型零售店和其它大型电商网站买不到的商品。”

该网站周三早间贴出“即将上线”的信息，并称:“我们的商户目前在卸货做准备。”

该网站对入驻商家采取邀请制，阿里巴巴称这个平台会汲取“本地购物街的经验”，将出售包括时装/设计、家居/户外，珠宝/手表在内的各种商品。

阿里巴巴目前在为美国上市做准备。

路透早在2月就曾报导过，阿里巴巴将在美国推出一个电商网站。(完)

(编译 白云; 审校 徐文焰)

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