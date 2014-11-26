（更正）阿里巴巴与上海文广合作拓展商业与金融数据等服务

（更正：补上标题漏字）

路透上海11月26日 - 中国证券报周三报导，阿里巴巴集团(BABA.N)与上海文广集团在商业与金融数据服务以及财经资讯领域已初步达成战略合作意向，双方将以上海文广旗下第一财经为平台，借助各自在数据、资讯、技术、研究和市场推广方面的行业领先优势，携手进入市场潜力巨大的数据服务领域。

而阿里巴巴集团董事局主席马云旗下的恒生电子(600570.SS)上周六发布公告称，已与第一财经、蚂蚁金服、云汉投资签署《合作意向书》，各方将在数据业务领域寻求资本及业务层面的合作机会，三方将向恒生电子的控股子公司恒生聚源增资共计3.9亿元人民币，共同将其打造成一家领先的数据服务公司。

马云控股的浙江融信已收购了杭州恒生集团全部股权，后者持有恒生电子20.62%股权。而蚂蚁金融服务服务集团是阿里巴巴未上市的金融资产，旗下包括支付宝、余额宝、小贷公司等。第一财经是上海文广旗下专业财经媒体公司，集广播、电视、报纸、杂志及网站为一体。

报导指出，此次上海文广在集团层面明确与阿里巴巴在数据服务领域的合作，或意味着增资恒生聚源只是双方合作的一个动作。这也得到了上海文广集团战略投资部人士的证实。

马云表示，当前社会正处于从IT时代向DT(数据科技，data technology)时代跨越的进程之中，只有建立开发数据分享的机制和产品，提升数据使用效率，使数据更好地服务于经济和生活，才能真正使社会在数据时代全面均衡发展。

而上海文广集团董事长黎瑞刚则认为，借集团两家上市公司吸收合并的机会，新公司将植入互联网基金，其中重要的一部分就是和阿里在数据服务领域内的合作。

上海文广旗下百视通(600637.SS)和东方明珠600832.SS近日公布其重组计划，包含百视通换股合并东方明珠、百视通发行股份购买四家公司股权以及募集配套资金100亿元人民币。

报导指出，当前中国商业数据服务市场处于起步阶段，缺乏权威的产品和服务商，具备极大发展潜力。数据显示，中国金融数据服务市场近年来虽高速增长，但总量只占全球市场的三十分之一，与中国的经济地位极不相称。（完）

(发稿 林琦; 审校 杨淑祯)

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