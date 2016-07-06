阿里巴巴展示搭载YunOS系统互联网汽车 计划推出无人驾驶汽车科技

万达集团称今年营收目标增长4% 将逐步减少地产投资
路透上海1月16日 - 中国大型地产和文化旅游企业--万达集团上周末发布今年发展目标，今年营业收入目标为2,658亿元人民币，较上年增长4%；公司总资产达9,000亿元。其中重要业务分支万达商业地产将逐步减少地产投资，转型为轻资产的输出管理运营模式，提升租金利润占比。
路透中国杭州/北京7月6日 - 中国电商巨擘阿里巴巴(BABA.N)首席技术官王坚周三向路透表示，阿里巴巴的互联网汽车将协助公司能够迅速推出无人驾驶汽车科技。
周三在杭州一场活动上，阿里巴巴与中国汽车业龙头上海汽车集团(600104.SS)展示了双方联手开发的汽车，车上装配了YunOS操作系统，能够与智能手机连结。这款汽车预定今年稍晚上市。
王坚在活动间隙表示，人们很快就会看到基于这一平台的无人驾驶汽车技术。
在打造可以将智能手机连接到汽车的平台方面，阿里巴巴算是起步相对较晚的一家大型科技公司，Alphabet(GOOG.O)的谷歌、苹果(AAPL.O)和百度(BIDU.O)此前已经推出这类平台。
但是将无人驾驶汽车商业化的竞赛还远没有结束。专家预测，全自动汽车要到2020年或者更晚才会上市。(完)
(编译 蔡美珍/刘秀红；审校 于春红)
路透上海1月16日 - 中国大型地产和文化旅游企业--万达集团上周末发布今年发展目标，今年营业收入目标为2,658亿元人民币，较上年增长4%；公司总资产达9,000亿元。其中重要业务分支万达商业地产将逐步减少地产投资，转型为轻资产的输出管理运营模式，提升租金利润占比。
路透北京1月16日 - 中国股市沪综指上周五收跌0.21%。沪深证交所融资融券余额当日减少70.4亿元人民币，连续第四日下跌；两市两融余额为9,202.8亿元，创两个半月来新低。
路透北京1月16日 - 中国国务院总理李克强表示，做好今年经济工作，必须坚持稳中求进工作总基调，继续推动“三去一降一补”，今年要在降低收费等非税负担方面让市场主体有切身感受，国务院要对此开展督查。