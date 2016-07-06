阿里巴巴展示搭载YunOS系统互联网汽车 计划推出无人驾驶汽车科技

路透中国杭州/北京7月6日 - 中国电商巨擘阿里巴巴(BABA.N)首席技术官王坚周三向路透表示，阿里巴巴的互联网汽车将协助公司能够迅速推出无人驾驶汽车科技。

周三在杭州一场活动上，阿里巴巴与中国汽车业龙头上海汽车集团(600104.SS)展示了双方联手开发的汽车，车上装配了YunOS操作系统，能够与智能手机连结。这款汽车预定今年稍晚上市。

王坚在活动间隙表示，人们很快就会看到基于这一平台的无人驾驶汽车技术。

在打造可以将智能手机连接到汽车的平台方面，阿里巴巴算是起步相对较晚的一家大型科技公司，Alphabet(GOOG.O)的谷歌、苹果(AAPL.O)和百度(BIDU.O)此前已经推出这类平台。

但是将无人驾驶汽车商业化的竞赛还远没有结束。专家预测，全自动汽车要到2020年或者更晚才会上市。(完)