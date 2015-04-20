鱼跃医疗大股东与阿里健康签合作协议 布局互联网医疗新领域

路透上海4月20日 - 中国江苏鱼跃医疗设备股份有限公司(002223.SZ)周一公告称，其控股股东鱼跃科技与阿里巴巴(BABA.N)旗下阿里健康(0241.HK)签署合作协议，将在医疗智能设备，医疗影像，互联网健康服务拓展，信息及医疗产品、阿里健康云医院平台等方面开展合作。

公告指出，鱼跃医疗将与阿里健康在智能健康硬件领域进行全面合作；鱼跃科技旗下华润万东(600055.SS)与阿里健康在医疗影像、阿里健康云医院平台进行全面合作。

鱼跃科技另一家控股公司医云健康则与阿里健康在医患互动、慢病管理、远程健康咨询进行全面合作，共同促进慢性病和常见病院内院外一体化管理和服务模式的形成。

公告并称，双方签署协议有效期为三年，自2015年4月17日至2018年4月16日，合作期满双方可以通过书面形式延长合作期限；但本次合作模式应用推广的成功性尚存在一定程度的不确定性。

鱼跃医疗上周五收报46.5元，过去一个月累计上涨44.9%。（完）

(发稿 吴芳; 审校 张喜良)

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