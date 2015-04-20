鱼跃医疗大股东与阿里健康签合作协议 布局互联网医疗新领域

中国财政部称辽宁省四种方式虚增财政收入 将密切关注地方财政运行
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。
路透上海4月20日 - 中国江苏鱼跃医疗设备股份有限公司(002223.SZ)周一公告称，其控股股东鱼跃科技与阿里巴巴(BABA.N)旗下阿里健康(0241.HK)签署合作协议，将在医疗智能设备，医疗影像，互联网健康服务拓展，信息及医疗产品、阿里健康云医院平台等方面开展合作。
公告指出，鱼跃医疗将与阿里健康在智能健康硬件领域进行全面合作；鱼跃科技旗下华润万东(600055.SS)与阿里健康在医疗影像、阿里健康云医院平台进行全面合作。
鱼跃科技另一家控股公司医云健康则与阿里健康在医患互动、慢病管理、远程健康咨询进行全面合作，共同促进慢性病和常见病院内院外一体化管理和服务模式的形成。
公告并称，双方签署协议有效期为三年，自2015年4月17日至2018年4月16日，合作期满双方可以通过书面形式延长合作期限；但本次合作模式应用推广的成功性尚存在一定程度的不确定性。
鱼跃医疗上周五收报46.5元，过去一个月累计上涨44.9%。（完）
(发稿 吴芳; 审校 张喜良)
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路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。