中央汇金有望向阿里巴巴转让新华保险部分股权--报载

路透上海1月21日 - 中国大型寿险企业--新华保险日前停牌引发猜想。上海证券报周三报导，公司大股东中央汇金或将转让部分股权给阿里巴巴，由此，中央汇金将兑现投资新华保险的部分收益，并为新华保险引入有实力的民营资本股东。

报导援引一位正参与并购案件的有关人士透露，新华保险的大股东中央汇金公司有望出售部分股权，并将所持股权让渡给阿里巴巴。不过此次股权转让，汇金公司只是兑现部分收益，不会完全撤离新华保险。

报导指出，自2006年以来的一段时间，新华保险一直受困于前董事长关国亮的“内部人控制”问题，公司治理结构备受诟病。这迫使保险保障基金第一次启动，并于2007年5月入主新华保险。

而经过一段时间治理，2009年保险保障基金将新华保险股权转让给中央汇金公司。目前，中央汇金持股新华保险31.34%，为第一大股东。

报导还引述投行人士表示，随着股东结构的变化，新华保险预期会在互联网金融保险、养老健康产业、寿险全产业链领域等方面有所突破。

新华保险因有涉及公司股份的重大事项正在讨论过程中，周一起A股和H股双双停牌，其A股上周五收报52.64元人民币。(完)

(发稿 边竞；审校 黄凯)

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