新华网拟与阿里巴巴成立合资公司 推动媒体智能化发展

吉利汽车称不排除寻求与宝腾、路特斯潜在合作的可能性
路透香港5月24日 - 中国民营汽车生产商--吉利汽车周三称，不排除寻求与宝腾(PROTON Holdings Bhd)及/或路特斯(Lotus)潜在合作机会的可能性。
路透上海4月12日 - 中国知名网络媒体--新华网(603888.SS)周二晚公告称，拟联合控股股东新华社旗下公司，与阿里巴巴(BABA.N)的创投公司一起成立合资公司，推动媒体智能化发展。
公告显示，新华网及新华社旗下的新媒文化和中国经济信息社，与杭州阿里创业投资公司及其作为有限合伙人（LP）的杭州数问云投资合伙企业一同成立新华智联科技公司，注册资本4.9亿元，新华网出资2亿元，占40.8%股权，新华系两家公司合计占10.2%股权，均以现金平价投入。
阿里系的两公司将溢价投入资本，合计占49%股权。阿里创业投资将出资3.4亿元，占34%股权；数问云出资1.5亿元，占15%股权，两者入股溢价率均超过1倍。
合资公司将为新华网及媒体未来发展研发涉及存储、生产、分发、计算等全产业链的专有技术，打造移动化、社交化、智能化的技术平台，促进新媒体融合与转型升级，推动媒体智能化发展。
新华网称，阿里在大数据、云服务领域居于互联网行业领先地位，阿里具备国内领先的新媒体技术和数据处理能力，拥有国内领先的大数据处理人才队伍，拥有较丰富的互联网产品运营经验。双方的合作具有优势互补意义，有利于通过强强联合提高公司科技水平和融合发展能力，促进公司媒体融合与转型升级；有利于公司提升技术创新及产业拓展能力。
新华网周二因董事会审议重大事项，临时停牌一天，周三将复牌。周一该公司收报91.99元，过去一个月累计涨13.7%。（完）
(发稿 林琦; 审校 曾祥进)
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